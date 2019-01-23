Rusya'dan ABD'nin INF iddialarına karşı hamle: 9M729 füzesi ilk kez kamuoyuna tanıtıldı

Askeri ataşelere 9M729'un özellikleri hakkında verdiği brifingde 9M729'un İskender-M füze kompleksi kapsamında yer alan 9M728'in geliştirilmiş versiyonu olduğunu kaydeden Matveyevskiy, yeni füzenin azami menzilinin 480 kilometre olduğunu ve bunun 'Zapad-2017' tatbikatı sırasında doğrulandığını vurguladı.
'FÜZENİN BOYU 53 SANTİMETRE UZADI'
Matveyevskiy, 9M729'larda savaş başlığı sayısının değiştirildiğini ve ek ekipman monte edildiğini, bunun sonucunda füzenin boyunun 53 santimetre uzadığını anlattı.
'FÜZELERE BİRLİKLERDE YAKIT İKMALİ YAPILAMAZ'
'MENZİLİ 9M728'E KIYASLA 10 KİLOMETRE KISA'
9M729'un 2 füze yerine 4 füze taşımaya imkan sunan yeni fırlatma rampası donatıldığını söyleyen Matveyevskiy, bu nedenle füzenin menzilinin 10 kilometre daha azaldığının altını çizdi.
'SEÇİMİ ABD YAPACAK'
Rus ordusu olarak, şeffaflıklarını ve INF'ye bağlılıklarını ortaya koymak için bu sunumu düzenlediklerini kaydeden Matveyevskiy, anlaşmanın korunması gerektiğini ve seçimi ABD tarafının yapacağını sözlerine ekledi.
GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI
500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.
POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.
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