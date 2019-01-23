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16:25 23 Ocak 2019
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    9М729 füzesi

    Rusya'dan ABD'nin INF iddialarına karşı hamle: 9M729 füzesi ilk kez kamuoyuna tanıtıldı

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Rusya
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    Rusya Füze ve Topçu Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mihail Matveyevskiy, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini öne sürdüğü 9M729 füzesinin azami menzilinin 480 kilometre olduğunu ve anlaşmanın koşullarına uygun olduğunu ifade etti.

    9M729 füze sistemi
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    ABD, INF'yi ihlal ettiği iddiasıyla Rusya'dan 9M729 füzesini ihlal etmesini talep etmeyi sürdürürken Rus ordusundan Washington'un iddialarını çürütecek bir karşı hamle geldi. Rusya, ABD tarafından INF tartışmalarının odak noktası haline getirilen 9M729'u yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde ilk kez tanıtıldı.

    Askeri ataşelere 9M729'un özellikleri hakkında verdiği brifingde 9M729'un İskender-M füze kompleksi kapsamında yer alan 9M728'in geliştirilmiş versiyonu olduğunu kaydeden Matveyevskiy, yeni füzenin azami menzilinin 480 kilometre olduğunu ve bunun 'Zapad-2017' tatbikatı sırasında doğrulandığını vurguladı.

    'FÜZENİN BOYU 53 SANTİMETRE UZADI'

    Matveyevskiy, 9M729'larda savaş başlığı sayısının değiştirildiğini ve ek ekipman monte edildiğini, bunun sonucunda füzenin boyunun 53 santimetre uzadığını anlattı.

    'FÜZELERE BİRLİKLERDE YAKIT İKMALİ YAPILAMAZ'

    ABD-Rusya bayrakları
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya ile ABD, Cenevre'de INF'nin geleceğini konuştu
    9M728 ve 9M729 füzelerine yalnızca fabrika koşullarında yakıt ikmali yapıldığını söyleyen Rus general, "Yakıt hacmi, INF'nin hükümleriyle kısıtlanan azami uçuş menzilini temin ediyor. Füzeler, birliklere özel konteynerlerde teslim ediliyor. Dolayısıyla, birlik koşullarında yakıt hacminin değiştirilmesi ve ek yakıt ikmali yapılması imkansız. Birlikler, yalnızca füzeleri, onların fırlatma rampalarında ve taşıma araçlarındaki aksamlarını depoluyor ve rutin bakım faaliyetlerini yapıyor" ifadelerini kullandı.

    'MENZİLİ 9M728'E KIYASLA 10 KİLOMETRE KISA'

    9M729'un 2 füze yerine 4 füze taşımaya imkan sunan yeni fırlatma rampası donatıldığını söyleyen Matveyevskiy, bu nedenle füzenin menzilinin 10 kilometre daha azaldığının altını çizdi.

    'SEÇİMİ ABD YAPACAK'

    Rus ordusu olarak, şeffaflıklarını ve INF'ye bağlılıklarını ortaya koymak için bu sunumu düzenlediklerini kaydeden Matveyevskiy, anlaşmanın korunması gerektiğini ve seçimi ABD tarafının yapacağını sözlerine ekledi.

    GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

    Rusya lideri Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: ABD orta menzilli füzeler üretirse, biz de aynısını yaparız
    8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

    500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

    POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.

    Etiketler:
    açıklama, tanıtım, 9M729 füze sistemi, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), İskender-M balistik füzesi, Zapad-2017, Mihail Matveyevskiy, Mike Pompeo, Ronald Reagan, Mihail Gorbaçov, Vladimir Putin, SSCB, ABD, Rusya
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