'Türkiye ile askeri alandaki ilişkilerimizin sadece hava savunma sistemleri ile sınırlı kalmasını istemiyoruz'

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Moskova’nın Ankara ile hem hava savunma sistemleri konusunda, hem de diğer alanlarda ortaklık geliştirmeyi umduğunu belirtti.

Şugayev, Rus NTV televizyonuna verdiği röportajda Moskova'nın Ankara ile hava savunma sistemlerinin yanı sıra diğer alanlarda da ortaklık ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı.

'TÜRKİYE'NİN YÜKSEK TEKNOLOJİLER ALANINDA YENİ ORTAĞIMIZ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR'

Şugayev, "Türkiye'nin gerçekten de yüksek teknolojiler alanında yeni ortağımız olduğu söylenebilir. Samimi olmak gerekirse, Türkiye ile ilişkilerimizin sadece hava savunma sistemleri ile sınırlı kalmamasını umuyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın ihracata yönelik askeri ürün sipariş portföyünün bugün 55 milyar doları aştığını hatırlatan Şugayev, Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'nın ‘başlıca markalarından ve ana hava savunma sistemlerinden biri' olduğunu ifade etti.