Lavrov, Cezayir'de mikrofonla 'tokalaştı'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Lavrov, Cezayir'de verilen bir basın toplantısı sırasında kendisine diğerlerinden daha fazla yakınlaştırılan bir mikrofonla 'tokalaştı'.

Lavrov'un Cezayir ziyareti sırasında verilen basın toplantısında bir mikrofon çok yakınına uzatıldı. Lavrov da bu duruma karşılık ‘merhaba' dediği mikrofonu tutup onunla 'tokalaştı.'

© AFP 2018 / Kirill KUDRYAVTSEV Lavrov kendisi hakkında bilinmeyenleri anlattı: Rap müzik seviyor mu?

Rus bakan duruma gülerken, salonda da kahkahalar yükseldi. Daha sonra da söz konusu mikrofon kaldırıldı.

Lavrov, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel ile ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı, dört günlük Kuzey Afrika turu sırasında Tunus ve Fas'a da gidecek.