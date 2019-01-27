Tu-22M3 uçağının düşüş anının görüntüleri yayınlandı

Tu-22M3 uçağı Rusya’nın Murmansk Bölgesi’nde kar fırtınasına girmesi nedeniyle sert iniş yaparak 22 Ocak’ta yere çakılmıştı. İnternete yansıyan görüntülerde uçağın iniş sırasında ikiye bölündüğü, kabin kısmının alev aldığı görüldü.

Russia Today’in (RT) aktardığına göre, video Olenegorsk kenti yakınlarındaki bir üsteki bir asker tarafından çekildi.

Düşen uçaktaki tamamı pilot dört mürettebattan ikisi düşüş anında, biri hastanede hayatını kaybetmişti. Bir pilot da kazadan sağ salim kurtuldu.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçuşun rutin bir eğitim uçuşu olduğunu, uçakta mühimmat bulunmadığını duyurmuştu.