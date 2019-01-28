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15:35 28 Ocak 2019
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    1 milyon lira değerindeki Kırım tablosu, Rus sanat galerisinden herkesin gözü önünde çalındı

    1 milyon lira değerindeki Kırım tablosu, Rus sanat galerisinden herkesin gözü önünde çalındı

    © Fotoğraf : DHA
    Rusya
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    Rus polisi, ünlü manzara ressamı Arhip Kuinci'nin tablolarından birinin, başkentin en önemli sanat müzelerinden biri olan Tretyakovka'da herkesin önünde, güpegündüz çalan kişiyi yakaladı.

    Operasyon Hayalet Avcıları
    © Fotoğraf: YouTube
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    Yunan kökenli Rus ressam Arhip Kuinci'nin Kırım'daki dağların zirvelerini resmettiği ‘Ay Petri. Kırım' isimli tablosu başkent Moskova'da yer alan Tretyakov Galerisi'nin kalabalık salonlarından birinden çalındı.

    Rus devlet televizyonunun yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, soygunu gerçekleştiren şüphelinin, 12 milyon ruble (yaklaşık 1 milyon Türk lirası) değerinde olan tabloyu sakince duvardan alıp onlarca ziyaretçinin olduğu salondan geçip gittiği görülüyor.

    TABLO, ÜCRA BİR İNŞAAT ALANINDA BULUNDU

    Henri Matisse, Woman with a still Life
    DHA
    12 milyon dolarlık tablo Antalya'da ele geçirildi
    Rus polisi tabloyu 31 yaşındaki erkek şüpheliyi Moskova'nın dışında yer alan bir köyde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin polise tabloyu ücra bir inşaat alanına sakladığını söylediği, polisin de tabloyu tarif edilen yerde bulduğu belirtildi.

    Polis şüphelinin yalnız hareket edip etmediğini bulmaya çalışırken, Tretyakov Galerisi'nin tüm sergi salonlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

    ZİYARETÇİLER, MÜZE ÇALIŞANI SANDIKLARINI SÖYLEDİ

    Polisin verdiği bilgiye göre, görgü tanıkları, ‘son derece soğukkanlı davranmış olması nedeniyle' hırsızı, müze çalışanı sandıklarını söyledi. Ancak gerçek müze yetkilileri bir süre sonra tablonun duvardan çalındığını fark etti.

    ​TABLO, YARATICISI KUİNCİ'NİN DOĞUM GÜNÜNDE ÇALINDI

    Soygun için, sanat galerisinin oldukça kalabalık olduğu pazar gününün erken saatlerinin seçilmiş olmasına ilişkin olarak, ‘akıl almaz' yorumları yapıldı. Tablonun, yaratıcısı Kuinci'nin doğum günü olan 27 Ocak'ta çalınmış olması içinse ‘son derece utanç verici' değerlendirmesinde bulunanlar oldu.

    ​1898-1908 YILLARDINDA TAMAMLANMIŞTI

    Yunan kökenli Rus ressam, birçoğu Tretyakov Galerisi ile St. Petersburg'daki Rus Devlet Müzesi'nde bulunan manzara resimleriyle tanınıyor. 1898-1908 yıllarında tamamlanan ‘Ay Petri. Kırım' ise, sanatçının en değerli çalışmalarından biri.

    ​'19. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA RUS SANATININ EN UNUTULMAZ SİMALARINDAN BİRİ'

    Ünlü sanat galerisinde şu anda Kuinci'nin 120 tablosunun sergilendiği geçici bir sergi düzenleniyor. Şubat ortasına kadar devam edecek serginin tanıtımında Kuinci için '19. yüzyılın ikinci yarısında Rus sanatının en unutulmaz simalarından biri' deniliyor.

    Caravaggio tablo
    © REUTERS / Charles Platiau
    120 milyon euroluk tablo tavan arasından çıktı
    TRETYAKOVKA İÇİN  İLK VUKUAT DEĞİL

    Bu soygun, Tretyakov Galerisi'nde son sekiz ayda gerçekleşen ikinci ciddi olay. Bir saldırgan geçen mayıs ayında, Rus ressam İlya Repin'in, Çar Korkunç İvan'ın öldürdüğü oğluna sarılışını resmettiği ünlü tablosunun çerçevesini metal bir sopayla kırıp resmin kendisine de ciddi zarar vermişti.

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    Etiketler:
    tablo, Ay Petri. Kırım, Arhip Kuinci, Tretyakov Galerisi, Rusya
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