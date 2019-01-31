Rusya: BBC World News'in Rusya yayınlarında ihlaller tespit edildi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) Sözcüsü Vadim Ampelonskiy, İngiliz BBC World News televizyonunun Rusya yayınlarında yapılan denetimlerde ihlaller tespit edildiğini belirtti.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy RT’den İngiliz medya düzenleyicisine: Kural ihlali suçlamaları karşısında hayal kırıklığına uğradık

Denetimler hakkında Rus basınına açıklamalarda bulunan Ampelonskiy, "Rusya'da BBC World News televizyonunun yayınlarını gerçekleştiren British Television şirketinde yapılan ani denetim tamamlandı. Denetim srırasında belirli ihlaller tespit edildi" dedi.

Şu anda söz konusu ihlallerin değerlendirildiğini anlatan Ampelonskiy, Roskomnadzor'un alınan önlemleri daha sonra duyuracağını kaydetti.

BBC'NİN İNTERNET SİTESİNİN IŞİD PROPAGANDASI YAPTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Roskomnadzor, Ofcom'un Russia Today'in (RT) kural ihlali yaptığı iddialarının ardından Rusya'da yayın yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin internet kaynaklarını denetlemiş ve İngiliz kuruluşun yayınlarında IŞİD propagandası yaptığını tespit etmişti.

İNGİLTERE'NİN RUS BASININA YÖNELİK TAVRI NEDEN OLMUŞTU

Roskomnadzor, İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom'un Russia Today'in (RT) kural ihlali yaptığı iddialarının ardından Rusya'da yayın yapan İngiliz yayın kuruluşu BBC World News ve BBC'nin internet kaynaklarına yönelik denetime başlanacağını duyurmuştu.

ZAHAROVA BAŞKA SEÇENEK KALMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook'tan yaptığı açıklamada "Vakti gelmişti. BBC muhabirleri için gönülden üzgünüm, çoğu gerçek birer profesyonel ve görevlerini iyi niyetle yerine getiriyor. Ancak İngiltere hükümeti Rus basın kuruluşlarının faaliyetlerine karşı kabaca müdahalelerde bulunuyorlar ve karşılık vermekten başka seçenek bırakmıyorlar. Rusya olarak uyarmıştık, hem de birçok kez" ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom, RT'nin 7 haber programında yayın kuralı ihlalinde bulunduğu ve bu nedenle yaptırımları düşünmek istediklerini açıklaması yapmıştı.