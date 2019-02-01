Kosaçev: ABD, yakın zamanda INF’ye aykırı silah geliştirmeye başlayabilir

Reuters'ın haberinde ABD'nin yakında INF çerçevesindeki sorumluluklarına son vereceğini açıkladığı belirtilmişti. Anlaşma uyarınca imzacılardan birinin 6 ay önce karşı tarafa anlaşmadan çıkacağını bildirmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kosaçev "ABD'nin anlaşmadan çıkma isteği yanlış hatırlamıyorsam İngiltere ve Ukrayna tarafından koşulsuzca desteklendi. Diğer ülkeler desteklemedi, müttefikleri yönlendirme çalışmaları için daha fazla zamana ihtiyaçları var" dedi.

‘ABD'Yİ DURDURMAK İÇİN HÂLÂ VAKİT VAR'

ABD'nin anlaşmadan çıkana kadar, anlaşmaya aykırı silahlar geliştirebileceğini belirten Kosaçev, Washington'ın 6 ay içinde hem yeni silah üretimi hem de teknik çalışmalarla aktif şekilde uğraşacağını kaydetti.

Kosaçev "Onları sadece Rusya, Rusya'nın müttefikleri, tarafsız ülkeler ve ABD'nin müttefikleri durdurabilir. Hâlâ vakit var" dedi.