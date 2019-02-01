Kosaçev: ABD, yakın zamanda INF’ye aykırı silah geliştirmeye başlayabilir

Reuters'ın haberinde ABD'nin yakında INF çerçevesindeki sorumluluklarına son vereceğini açıkladığı belirtilmişti. Anlaşma uyarınca imzacılardan birinin 6 ay önce karşı tarafa anlaşmadan çıkacağını bildirmesi gerekiyor.
‘ABD'Yİ DURDURMAK İÇİN HÂLÂ VAKİT VAR'
ABD'nin anlaşmadan çıkana kadar, anlaşmaya aykırı silahlar geliştirebileceğini belirten Kosaçev, Washington'ın 6 ay içinde hem yeni silah üretimi hem de teknik çalışmalarla aktif şekilde uğraşacağını kaydetti.
Kosaçev "Onları sadece Rusya, Rusya'nın müttefikleri, tarafsız ülkeler ve ABD'nin müttefikleri durdurabilir. Hâlâ vakit var" dedi.
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