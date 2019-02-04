Kommersant: Rusya, ABD'nin INF adımına Kalibr ve Zircon füzeleriyle simetrik yanıt verebilir

© Sputnik / Sergei Mamontov Putin: INF Anlaşması'nı askıya alıyoruz

Kommersant gazetesine konuşan Rus üst düzey hükümet kaynakları, Kalibr ve Zircon füzelerinin kullanılması halinde Rusya'nın ABD'ye INF konusunda simetrik vereceğini söyledi.

Hükümet kaynaklar, deniz bazlı Kalibr füzesinin karaya konuşlandırılması halinde menzilinin 2.600 km'ye kadar (Moskova-Paris arası mesafe) çıkacağını vurguladı.

'ORTA MENZİLLİ HİPERSONİK FÜZE GELİŞTİRİLECEK'

Savunma Sanayii Kompleksi'nden uzmanlar ise kara bazlı orta menzilli hipersonik füzenin 3M22 Zirkon füzesi esas alınarak geliştirileceğinin altını çizerken bu füzenin Kalibr için füze rampalarından fırlatılabileceğini ve bu nedenle AR-GE çalışmaları masraflarının çok yüksek olmayacağını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin INF'den çekilme kararına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmayı askıya alacağını açıklamış ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya yasaklı füzeler geliştirme çalışmalarına hemen başlama talimatı vermişti.

© AP Photo / Susan Walsh Trump'tan INF açıklaması: Herkesi bir odaya toplayıp yeni bir anlaşma yapmak istiyorum

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.