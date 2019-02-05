Kırım’a 2014’ten beri ilk defa İngiliz bir heyet gidecek

Kırım lideri Sergey Aksenov, 2014’ten beri ilk defa bir İngiliz heyetin yarımadayı ziyaret edeceğini açıkladı.

Aksenov, Rus İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 15 İngiliz siyasetçi, uzman ve iş adamının gelmesini bekliyoruz. (…) İngilizler daha önce de Kırım’a gelmişlerdi, ama bunlar heyet şeklinde değil tekil olaylardı” dedi.

Kırım’a İngiltere’den bir heyetin gidecek olması önemli. Zira Ukrayna’da 2013’te patlak veren protestoların aşırı milliyetçi bir Ukraynalılaştırma hareketine dönüşüp Kırım'a sıçraması ardından, Rus nüfusun çoğunlukta olduğu bu yarımada 2014’te referandum ile Rusya’ya bağlanmıştı.

Bu arada İzvestiya’ya göre Kırım’ı ziyaret edecek olan heyetin, 5. Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu’na katılması bekleniyor.

Kırım lideri Aksenov da yarımadada büyük bir yatırım olanağı olduğunun ve bölgeyle ticari ilişkilerini şekillendirmek isteyen yabancı girişimcilerin de bu durumun farkında olduklarının altını çizdi.

Yalta Uluslararası Ekonomik Forumu, Kırım’da 5 yıldır düzenleniyor. Forum bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak.