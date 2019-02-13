Rusya'da 80 yaşındaki kadın kiracısını parçalayıp buzdolabına koydu

Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nde 80 yaşında bir kadının buzdolabında 52 yaşındaki kiracısının organları bulundu. Gözaltı işlemi sırasında direnen kadını 5 polis zor zapt etti.

© AP Photo / Ben Margot Telefonunun şifresini vermeyen kocasını üzerine benzin döküp yakarak öldürdü

Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'nde çocukların bir köpeğin ağzında bir erkek kolunun bulunduğunu görmesinin ardından, aileler polise haber verdi.

Daha sonra polis, kolun yakınlarda çalışan Vasiliy Şlyatiç'e ait olduğunu tespit etti ve oda tuttuğunu tespit ettiği apartmanda aramalar yaptı.

Aramalar sonucunda apartmandaki bir evin buzdolabında adamın iç organları ve kan izleri bulundu.

Moskovskiy Komsomolets'e göre kanıtların bulunduğu ev, apartmanın sahibi 80 yaşındaki Sonya'ya aitti.

Polisin gözaltına almaya çalıştığı kadını 5 polis zor zapt etti.

Diğer yandan 80 yaşındaki bir kadının bu kadar güçlü olması inanılmaz gözükse de, kadının emekliliğine kadar bir domuz mezbahasında çalıştığı, büyük bıçaklar ve balta kullanma konusunda bilgili olduğu aktarıldı.

Sonya'nın komşuları gece yarısına kadar evden takırtıların geldiğini, sesin sert bir şey kesilirken çıkan seslere benzediğini belirtti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölge sakinleri kurbanın öldürülmeden önce maaşını aldığı bilgisini verdi. Kadının başka ciddi suçlara da karışmış olabileceği düşünülüyor. Zira daha önce aynı apartmandan oda kiralayan bir yaşlı kadın ve apartmanda yaşayan küçük bir kız da kayıp.