Rusya sınırlarında ABD keşif uçakları tespit edildi

PlaneRadar'ın verdiği bilgiye göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 64-14841 kuyruk numaralı RC-135V keşif uçağı bugün saat 08.25'te (TSİ) Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Bay hava üssünden havalandıktan sonra Bulgaristan'ın hava sahasını geçerek Karadeniz'e girdi ve Kırım'ın güneydoğusu yakınlarında keşif uçuşu gerçekleştirdi.
11:05 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 Şubat 2019
Поменял HEX и позывной на #MEYER62, прибыл в акваторию Чёрного моря. pic.twitter.com/WVKUJ3kr2P
Kırım yakınlarında ayrıca 11-2048 kuyruk numaralı RQ-4B-30 Global Hawk insansız hava aracı (İHA) da görüldü. Sabah saat 05.05'te (TSİ) NATO'nun Sicilya'daki Sigonella hava üssünden havalanan drone, Yunanistan ve Ukrayna hava sahasını geçerek birkaç kez Kırım Yarımadası etrafında tur attı. İHA'nın Kırım kıyılarına 36.5 km mesafeye yaklaştığı tespit edildi.
Batı ülkelerinin Rus sınırları yakınlarındaki keşif aktivitesi son dönemde önemli ölçüde arttı. Batı ülkelerine ait keşif uçakları Rusya'nın batı sınırları, Kırım ve Krasnodar bölgesi yakınlarında uçuşlar gerçekleştiriyor.
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