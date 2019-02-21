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21:24 21 Şubat 2019
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    Bir kutup ayısı ailesi

    Rusya'da çifte mutluluk: Hayvanat bahçesindeki bir kutup ayısı ikiz doğurdu

    © AP Photo / Paramount Classics
    Rusya
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    Rusya'daki Novosibirsk Rostislav Şilo Hayvanat Bahçesi'nde nadir görülen bir olay yaşandı. Anne kutup ayısı Gerda, ikiz dünyaya getirdi. Hayvanat bahçesi ekibinin yanına gidemediği yavruların gelişimi, kameralarla izleniyor.

    Siberian Times'ın aktardığına göre, Novosibirsk Rostislav Şilo Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen iki kutup ayısı yavrusu, anne ayı Gerda ve baba ayı Kai'ye mutluluk yaşattı.

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    Hayvanat bahçesi ekibi, anne ayı Gerda'yı rahatsız etmemek için elinden geleni yapıyor. Küçük ayı ailesinin yuvasının yanındaki karlar dahi temizlendi. Zira Gerda'nın bir tehdit hissetmemesi önemli.

    Yavru ayılar 11 Aralık'ta doğdu, ancak doğuma ilişkin haber yeni duyuruldu.

    Yuvaya konulan güvenlik kameralarında ise annenin yavrularını dikkatle sarıp onları nefesiyle ısıttığı anlar görülüyor.

    Yavru kutup ayıları 600-700 kilogram ağırlığında doğuyor ve bu aşamada tamamen çaresiz durumdalar. İlk haftalarda annenin yavruları bırakmayıp onları sürekli beslemesi gerekiyor. Minik ayılar şimdi 2 buçuk aylık, anne zaman zaman birkaç dakikalığına yuvadan çıkıp karla temas ediyor.

    ​Yavruların yanına hayvanat bahçesi veterinerleri de gidemiyor, ancak kameralar onların gelişiminin iyi gittiğini gözler önüne seriyor.

    ‘NADİR BİR OLAY'

    Hayvanat bahçesinin müdürü Andrey Şilo "Kutup ayıları dünyanın başka yerlerindeki hayvanat bahçelerinde de yaşıyor, ancak onları böyle büyütüp yavrulatmak zor. Bir anne kutup ayısının iki yavru dünyaya getirmesi olayı ise nadiren görülüyor. Gerda'nın ikizlerinin iyi olduğunu görmeyi umuyoruz ve bunun için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Annenin kendini huzurlu hissetmesi önemli" dedi.

    Gerda ve baba ayı Kai, 2008'den beri hayvanat bahçesinde ve üçüncü kez yavruları oluyor. İlk olarak 2013'te Şilka isimli bir dişi yavruları, 2015'te de Rostik isimli bir erkek yavruları olmuştu.

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    Etiketler:
    kutup ayısı, Rusya
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