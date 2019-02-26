Putin'den Erdoğan'a doğum günü telefonu

Kremlin'in basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığı ve 65. doğum günü nedeniyle 'sıcak bir biçimde' kutladığı kaydedildi.
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Rus lider ayrıca, Rusya-Türkiye ilişkilerinin gelişmesinde Erdoğan'ın büyük bir kişisel katkısının olduğunu belirtti.
Liderler, nisanda Moskova'da düzenlenmesi planlanan Rus-Türk Üst Düzel İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) 8. Toplantısının hazırlıklarını da ele aldılar. ÜDİK toplantısına Putin ve Erdoğan başkanlık edecek.
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