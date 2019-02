Facebook, RT'yle bağlantılı sayfaları yeniden açtı: 'Sadece RT'den böyle bir şey talep ediliyor'

RT'de Anissa Naouai'nın sunduğu 'In The Now' programı ve onunla bağlantılı Soapbox, Waste-Ed ve Back Then sayfalarını askıya alan Facebook'un erişim engelini kaldırdığını aynı zamanda Maffick Media'nın CEO'su olan Naouai, kişisel hesabından duyurdu.

'HİÇBİR KANALDAN TALEP EDİLMEYEN AÇIKLAMA EKLEMEK ZORUNDA KALDIK'

Sayfanın 'Hakkımızda' bölümüne daha önce hiçbir kanaldan talep edilmeyen bir feragat açıklaması eklemek zorunda kaldıklarını belirten Naouai, "Bu politikanın, sadece bazı kişilerin beğenmediği şeyler söyleyen kanallar için tüm kanallar için uygulanacağını ve talep edileceğini umuyoruz" dedi.

Facebook, RT'de Anissa Naouai'nın sunduğu 'In The Now' programı ve onunla bağlantılı Soapbox, Waste-Ed ve Back Then sayfalarını kapatmıştı. Sayfalar, CNN'in RT ile bağlantılı olduklarını yazmasının hemen ardından askıya alınmıştı. Diğer yandan sayfaları yöneten Maffick Media şirketi RT ile bağlantısı olduğunu inkâr etmezken, hiçbir kural ihlali yapmadığını da vurgulamıştı.

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Facebook'un Maffick Media şirketine bağlı sayfaları kapatmasını 'jeopolitik cepheleşme' olarak nitelendirmişti. Simonyan, CNN'in bir kez daha ABD Dışişleri Bakanı ve NATO'nun sağ kolu gibi hareket ettiğini kaydetmişti.