Kayıt
16:53 27 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Rus turist

    ATOR: Türkiye turları 2019’da yüzde 15 zamlandı

    © Sputnik / Vladimir Vyatkin
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye tur fiyatlarına bu yıl en az yüzde 15 zam geldiği belirtildi.

    Antalya-Rus turist
    © AA / Gülsem Adam
    ATOR: Geçen yıl Antalya’da 4.8 milyon Rus turist tatil yaptı
    ATOR Başkanı Maya Lomidze, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya'daki tur operatörlerinin Türkiye tur satış fiyatlarının bu yıl en az yüzde 15 zamlandığını söyledi.

    "Türkiye kelimenin tam anlamıyla her gün pahalılaşıyor, erken rezervasyon kampanyaları da dahil. Şu anda turlar yüzde 15 mertebesinde pahalılaştı" diyen Lomidze, zamları Türkiye turizminin başlıca ülkeleri olan Almanya ve İngiltere'nin otel rezervasyonlarını yoğunlaştırmaya başlamasına bağladı.

    Lomidze, "Artan talep halinde turistik tesisin fiyatı da artıyor. Ayrıca geçen yıl Rusya'dan rekor sayıda turist geldiği için otelciler, Rus pazarı için özel fiyat uygulamalarına gerek olmadığını anladı. 2019'dan itibaren bu fiyatlar gözden geçirildi" diye konuştu.

    ATOR Başkanı, Rusya'dan Türkiye'ye bu yıl gelecek olan turist sayısının ya geçen yılın seviyesinde kalacağını, ya da yüzde 4-5 oranında artacağını sözlerine ekledi.

    Rus turistler
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı
    RUSLAR 8 MART İÇİN EN ÇOK SOÇİ VE KIRIM TURLARI SATIN ALIYOR

    Lomidze, Rus turistlerin mart tatili için Rusya içinde en çok Soçi ve Kırım turları satın aldıklarını, yurt dışı için en popüler destinasyonlarınsa Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ve Türkiye olduğunu söyledi:

    "Soçi ve Kırım, bu yılki mart bayramları için tur operatörlerin önde gelen destinasyonları, hatta rezervasyon hacimleri bakımından gezi turlarını aşıyor. Eğer Soçi ve Kırım taleplerinin dinamiklerini karşılaştıracak olursak oradaki artış geçen yıla göre yüzde 17 ile 20 arasında, gezi amaçlı turlardaki artışsa sadece yüzde 5-10 civarında. Operatörler, dinamiklerdeki farkı, pik tarihlerde gezi turları fiyatlarının artışına bağlıyor."

    Yurtdışında en çok tercih edilen ülkeleri BAE, Hindistan ve Türkiye olarak sıralayan Lomidze, İtalya, Avusturya ve Fransa gibi kayak turizmi yapılan Avrupa ülkelerinin de rağbet gördüğünü ifade etti.

    Lomidze, "Mart tatil fiyatları geçen yıla göre tüm yüzde 10'luk artış kaydetti, Soçi ve Kırım buna dahil değil, bu yönlerdeki fiyatlar değişmedi, hatta geçen yılki fiyatlara göre daha ucuz" ifadelerini kullandı.

    Rusların bu yılki mart tatili, 8 Mart günü cumaya denk geldiği için 8, 9 ve 10 Mart olmak üzere 3 gün sürecek.

    Etiketler:
    rezervasyon, tur, tatil, zam, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Maya Lomidze, BAE, Soçi, Kırım, İtalya, Hindistan, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kahire'deki tren istasyonunda yangın
    Kahire'deki tren istasyonunda yangın: 25 ölü
    Karikatür
    Lavrov: ABD Kuzey Kore ile nükleer silahlardan arınma anlaşmalarına uymuyor
    Karikatür
    Ortadoğu'daki demir yolu projeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet