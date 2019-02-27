ATOR: Türkiye turları 2019’da yüzde 15 zamlandı

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nden (ATOR) yapılan açıklamada, Türkiye tur fiyatlarına bu yıl en az yüzde 15 zam geldiği belirtildi.

ATOR Başkanı Maya Lomidze, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya'daki tur operatörlerinin Türkiye tur satış fiyatlarının bu yıl en az yüzde 15 zamlandığını söyledi.

"Türkiye kelimenin tam anlamıyla her gün pahalılaşıyor, erken rezervasyon kampanyaları da dahil. Şu anda turlar yüzde 15 mertebesinde pahalılaştı" diyen Lomidze, zamları Türkiye turizminin başlıca ülkeleri olan Almanya ve İngiltere'nin otel rezervasyonlarını yoğunlaştırmaya başlamasına bağladı.

Lomidze, "Artan talep halinde turistik tesisin fiyatı da artıyor. Ayrıca geçen yıl Rusya'dan rekor sayıda turist geldiği için otelciler, Rus pazarı için özel fiyat uygulamalarına gerek olmadığını anladı. 2019'dan itibaren bu fiyatlar gözden geçirildi" diye konuştu.

ATOR Başkanı, Rusya'dan Türkiye'ye bu yıl gelecek olan turist sayısının ya geçen yılın seviyesinde kalacağını, ya da yüzde 4-5 oranında artacağını sözlerine ekledi.

© Fotoğraf : DHA Türkiye, yılın ilk 11 ayında en çok Rus turist ağırladı

Lomidze, Rus turistlerin mart tatili için Rusya içinde en çok Soçi ve Kırım turları satın aldıklarını, yurt dışı için en popüler destinasyonlarınsa Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ve Türkiye olduğunu söyledi:

"Soçi ve Kırım, bu yılki mart bayramları için tur operatörlerin önde gelen destinasyonları, hatta rezervasyon hacimleri bakımından gezi turlarını aşıyor. Eğer Soçi ve Kırım taleplerinin dinamiklerini karşılaştıracak olursak oradaki artış geçen yıla göre yüzde 17 ile 20 arasında, gezi amaçlı turlardaki artışsa sadece yüzde 5-10 civarında. Operatörler, dinamiklerdeki farkı, pik tarihlerde gezi turları fiyatlarının artışına bağlıyor."

Yurtdışında en çok tercih edilen ülkeleri BAE, Hindistan ve Türkiye olarak sıralayan Lomidze, İtalya, Avusturya ve Fransa gibi kayak turizmi yapılan Avrupa ülkelerinin de rağbet gördüğünü ifade etti.

Lomidze, "Mart tatil fiyatları geçen yıla göre tüm yüzde 10'luk artış kaydetti, Soçi ve Kırım buna dahil değil, bu yönlerdeki fiyatlar değişmedi, hatta geçen yılki fiyatlara göre daha ucuz" ifadelerini kullandı.

Rusların bu yılki mart tatili, 8 Mart günü cumaya denk geldiği için 8, 9 ve 10 Mart olmak üzere 3 gün sürecek.