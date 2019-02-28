Rus Ortodoks Kilisesi: Bartholomeos, Rus din adamlarının İstanbul'da görev yapmasına karşı çıktı

Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov, eski Rus Patriği 2. Aleksey'in görevi sırasında İstanbul'daki Rusça konuşan inananların manevi açıdan beslenmesi için bir Rus din adamı göndermek istediğini ancak bu talebin Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından geri çevrildiğini anlattı.

Fener Rum Patrikhanesi ile Rus Ortodoks Kilisesi'nin ilişkilerini konu alan bir kitabın tanıtım töreninde konuşan Balaşov, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik (bağımsızlık) verilmesi sonrası iki taraf arasındaki ilişkilerin kopması nedeniyle Türkiye'deki Ortodoks inananların Rus din adamı talep etmesi konusunda geçmişe dönük açıklamalar yaptı.

Artık ortada bir sır kalmadığını düşündüğünü belirten Balaşov, "2008 yılında ölen 2. Aleksey, görevi sırasında İstanbul Başkonsolosluğu arazisindeki kilisede görev yapmak üzere bir Rus din adamını göndermek için Bartholomeos'tan onay istedi. Ancak bu talep, çok sert ve aşağılayıcı sözlerle geri çevrildi" dedi.

'BARTHOLOMEOS RUS DİN ADAMLARININ İSTANBUL'DA ASLA GÖREV YAPAMAYACAĞINI SÖYLEDİ'

Bu yaşananları kendinden emin şekilde anlatabileceğini zira konuşma sırasında bizzat orada bulunduğunu kaydeden Balaşov, Bartholomeos'un bir Rus din adamının İstanbul'da asla görev yapamayacağını söylediğini aktardı.

'TÜRKİYE'DEKİ MANEVİ VARLIĞIMIZI YENİDEN TESİS ETMEK ZORUNDAYIZ'

Rus Ortodoks Kilisesi ile Fener Rum Patrikhanesi arasındaki ilişkilerin kopması nedeniyle Türkiye'de yaşayan çok sayıda Rus vatandaşının ibadet imkanı bulmakta zorlandığına değinen Balaşov, Rus Ortodoks Kilisesi'nin Türkiye'deki manevi varlığını yeniden tesis etmek zorunda olduğunun altını çizdi.

20. yüzyılın başına kadar İstanbul'da Patrikhane'nin izniyle 7 Ortodoks kilisesi bulunduğunu da anımsatan Balaşov, "Sanırım o dönemde Rus din adamlarının faaliyet yürütmesine karşı çıkmak Patrikhane'nin aklına gelmemiş" diye ekledi.