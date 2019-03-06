Lavrov: Yeni bir silahlanma yarışına dahil olmayacağız

© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı Lavrov, Pompeo ile görüşmesinde Venezüella’ya yönelik tehditleri kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan ile ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD'nin başrolünde sürekli güvenliğimize yönelik oluşturulan tehditlere nasıl yanıt vereceğim konusundaki duruşumuz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından defalarca dile getirildi. Putin, yeni silahlanma yarışına girişmeyeceğimizi birçok kez vurguladı" dedi.

Yeni koşullarda stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan görüşmeleri hiçbir zaman reddetmediklerini kaydeden Lavrov, "Yazılı olarak da iletilenler dahil tüm sayısız tekliflerimizin yanıtsız kalması bizim suçumuz değil. Devlet Başkanımızın da dediği gibi tüm teklifler masada kalıyor ama bir daha Batılı partnerlerimizi bu konuda rahatsız etmeyeceğiz. Onların bu tekliflerle ilgili bilgisi var. Olgunlaştıklarında hoş gelsinler" ifadelerini kullandı.