Duma Başkanı, Ekonomi Bakanı’nın konuşmasını kesti: Olanların analizini değil, yapacaklarınızı anlatın

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin'i kürsüden indirerek, olanların bir analizini değil, bakanlığın ekonominin gelişmesine yönelik planladığı adımları anlatmasını söyledi. Duma tarihinde ilk kez bir bakanın raporunu kabul etmeyip, tekrardan hazırlanmasını istedi.

© AFP 2018 / Lex van Lieshout / ANP OPCW, Duma’daki ‘kimyasal saldırı’ ile ilgili raporunu yayınladı

Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bir oturumda Ekonomik Kalkınma Bakanı Oreşkin'in ekonomi alanında gelişim için devlet programları, projeleri kapsamında bölgelere aktarılan kaynak miktarı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Federal Meclis hitabında verdiği talimatların ne zaman yerine getirileceğine dair net ifadeler kullanamaması üzerine kürsüden indirdi.

Volodin, Oreşkin'e bir dahaki sefere küçük ve orta büyüklükte iş alanı ile sınırlı kalmayıp ekonomi alanında gelişim önceliklerini anlatması için hazırlanması gerektiğini söyledi.

Volodin "Sanırım herkes bakanlığın ekonomik gelişim için neler yapmakta olduğunu duymak istiyor. Oturumu ertelememiz daha iyi olacak. Genel bir hikaye, analiz anlatmayın, atılacak adımları anlatın. Bu süreçte birimlerle görüşüp bu konuları ayrıntılarıyla inceler, daha sonra da bizi 2021'de yüzde üçlük gelişime götürecek olasılıkları anlatırsınız" dedi.

Volodin'in teklifi kabul edildi ve konuyla ilgili bir sonraki oturumun nisan ayında gerçekleştirilmesine karar verildi.

OREŞKİN HAZIRLANMA SÖZÜ VERDİ

Oreşkin de bir sonraki oturuma daha iyi hazırlanma sözü vererek "Bugün Duma'da çetin bir görüşme oldu, ulusal projelerin uygulanması konusu ele alındı. Projelerin vaktinde uygulanması ekonominin başarılı şekilde gelişimi için şart. Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacağız. Anlatılması istenen konu önceden planlanandan çok daha geniş" dedi.

Daha önce bir Duma başkanının oturum sırasında bakanın raporunu kabul etmeyip tekrar hazırlanmasını istediği olmamıştı.

PESKOV: İŞ SÜRECİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Olanları canlı yayında izleme fırsatımız olmadı. Net bir şey söyleyemem, ama bu bir iş süreci. Elbette beklentiler yüksek."

Ulusal projeler konusunun zor bir konu olduğunu belirten Peskov "Tabi ki bu konuda net ifadeler gerekiyor" dedi.