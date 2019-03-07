Kayıt
16:51 07 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    LNG

    ABD Avrupa için verdiği mücadeleyi kaybetti: Rusya sıvılaştırılmış gaz sevkiyatlarını arttırıyor

    © AP Photo / Murad Sezer
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 20

    Rusya geçen şubatta Avrupa'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi oldu. Yeni projelerin devreye alınmasıyla Rusya, dünya LNG pazarındaki payını yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyor.

    Doğalgaz boru hattı
    © Sputnik / Maksim Bogodvid
    Rusya, 2018'de doğalgaz üretiminde rekor kırdı
    Rusya, geçen şubatta Avrupa pazarına LNG sevkiyatları bakımından liderliği ele geçirdi. Refinitiv Eikon bilgi sağlama sisteminin verilerine göre Yamal LNG üretim tesisinden Avrupa Birliği'ne (AB) 1.4 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz sevk edildi.

    Yine şubatta 1.33 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştiren Katar ikinci sıraya yerleşirken, Cezair üçüncü, Nijerya ise dördüncü sırada yer aldı.

    Reuters'a göre Rusya'dan en büyük sevkiyatların Avrupa'nın kuzeybatısındaki gaz dönüştürme terminallerine yapıldı.

    Batı medyasında yer alan haberlere göre Rusya'dan Avrupa'ya yapılan gaz sevkiyatlarındaki artış, Asya'da beklentilere göre daha düşük gelen LNG talebinden kaynaklandı. Uzmanlar, Asya pazarı ile fiyat arbitrajı olanaklarının düşmesinin de buna katkısı olduğunu belirtiyor.

    LNG
    © AP Photo / Murad Sezer
    Novatek: Arktik'teki Yamal LNG projesindeki üçüncü ünite hizmete girdi
    RUS SIVILAŞTIRILMIŞ GAZININ YÜZDE 90'INDAN FAZLASI AVRUPA'YA GİDİYOR

    Moskova'daki Skolkovo İşletme Okulu Enerji Merkezi'nden gaz analisti Sergey Kapitonov, Yamal LNG tesisinden gönderilen partilerin yüzde 90'ından fazlasının Avrupa'ya ve sadece tekli partilerin Kuzey Deniz Yolu üzerinden Asya'ya gittiğini belirtti. Rus uzman, Yamal'dan gelen gazın bir kısmının Asya- Ortadoğu ve Amerika pazarlarına gönderilmek üzere başka gemilere transfer edildiğini, fakat yine de gazın büyük bir kısmının Avrupa'da kaldığını vurguladı.

    Rusya'nın kutup bölgesindeki Yamal Yarımadası'nda kurulan LNG üretim tesisi projesinde Rusya'nın en büyük ikinci doğalgaz şirketi Novatek'in yüzde 50,1, Fransız Total ve Çinli CNPC şirketlerinin yüzde 20'şer ve Çinli İpek Yolu Fonu'nun da yüzde 9,9 hissesi bulunuyor.

    Türk Akımı
    © Sputnik /
    'Rus gazı Türkiye'yi Avrupa'nın aktarım merkezine dönüştürüyor, Moskova ve Ankara'nın ortak çıkarları güçleniyor'
    YAMAL GAZI AMERİKAN GAZINDAN DAHA CAZİP

    Kapitonov, son derece ucuz üretimin Rus projesindeki daha yüksek sıvılaştırma maliyetini telafi ettiğini söyledi. Bununla birlikte şirket daha önce sıvılaştırma ve nakliye maliyetlerini düşürme niyetinde olduğu açıklamıştı.

    Böylelikle Amerika'da üretilen LNG ile karşılaştırıldığına Yamal gazı fiyat bakımından daha cazip görünüyor.

    Yeni projelerin devreye alınmasıyla Rusya, dünya LNG pazarındaki payını yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyor.

    İlgili konular:

    İki dev gemi arasındaki LNG transferi tamamlandı
    ‘Türkiye ABD ile uzun vadeli LNG anlaşmaları yapmaz'
    Rus LNG'sini taşıyan Fransız tankeri ABD'ye ulaştı
    Etiketler:
    sıvılaştırılmış gaz, LNG, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır’da, Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Jiyan Semt Pazarı - kadın - pazar
    Türkiye’nin ilk kadın semt pazarı: Tüm zorluklara rağmen çalışıyorlar
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet