ABD Avrupa için verdiği mücadeleyi kaybetti: Rusya sıvılaştırılmış gaz sevkiyatlarını arttırıyor

Rusya geçen şubatta Avrupa'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi oldu. Yeni projelerin devreye alınmasıyla Rusya, dünya LNG pazarındaki payını yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyor.

© Sputnik / Maksim Bogodvid Rusya, 2018'de doğalgaz üretiminde rekor kırdı

Rusya, geçen şubatta Avrupa pazarına LNG sevkiyatları bakımından liderliği ele geçirdi. Refinitiv Eikon bilgi sağlama sisteminin verilerine göre Yamal LNG üretim tesisinden Avrupa Birliği'ne (AB) 1.4 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz sevk edildi.

Yine şubatta 1.33 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştiren Katar ikinci sıraya yerleşirken, Cezair üçüncü, Nijerya ise dördüncü sırada yer aldı.

Reuters'a göre Rusya'dan en büyük sevkiyatların Avrupa'nın kuzeybatısındaki gaz dönüştürme terminallerine yapıldı.

Batı medyasında yer alan haberlere göre Rusya'dan Avrupa'ya yapılan gaz sevkiyatlarındaki artış, Asya'da beklentilere göre daha düşük gelen LNG talebinden kaynaklandı. Uzmanlar, Asya pazarı ile fiyat arbitrajı olanaklarının düşmesinin de buna katkısı olduğunu belirtiyor.

© AP Photo / Murad Sezer Novatek: Arktik'teki Yamal LNG projesindeki üçüncü ünite hizmete girdi

Moskova'daki Skolkovo İşletme Okulu Enerji Merkezi'nden gaz analisti Sergey Kapitonov, Yamal LNG tesisinden gönderilen partilerin yüzde 90'ından fazlasının Avrupa'ya ve sadece tekli partilerin Kuzey Deniz Yolu üzerinden Asya'ya gittiğini belirtti. Rus uzman, Yamal'dan gelen gazın bir kısmının Asya- Ortadoğu ve Amerika pazarlarına gönderilmek üzere başka gemilere transfer edildiğini, fakat yine de gazın büyük bir kısmının Avrupa'da kaldığını vurguladı.

Rusya'nın kutup bölgesindeki Yamal Yarımadası'nda kurulan LNG üretim tesisi projesinde Rusya'nın en büyük ikinci doğalgaz şirketi Novatek'in yüzde 50,1, Fransız Total ve Çinli CNPC şirketlerinin yüzde 20'şer ve Çinli İpek Yolu Fonu'nun da yüzde 9,9 hissesi bulunuyor.

Kapitonov, son derece ucuz üretimin Rus projesindeki daha yüksek sıvılaştırma maliyetini telafi ettiğini söyledi. Bununla birlikte şirket daha önce sıvılaştırma ve nakliye maliyetlerini düşürme niyetinde olduğu açıklamıştı.

Böylelikle Amerika'da üretilen LNG ile karşılaştırıldığına Yamal gazı fiyat bakımından daha cazip görünüyor.

Yeni projelerin devreye alınmasıyla Rusya, dünya LNG pazarındaki payını yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyor.