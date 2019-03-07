Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi'nden Erdoğan'ın S-500 açıklamasına yanıt

Cumhurbaşşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın S-400 ve S-500 savunma sistemleri hakkındaki kararlı açıklamalarını yorumlayan Rus vekil Yuriy Şvıtkin, Rusya ve Türkiye arasında askeri alanda yürütülen işbirliğinin karşılıklı faydaya dayandığını ve mevcut anlaşmalara sıkı biçimde bağlı kalınarak yürütüldüğünü belirtti.

Sputnik'e konuşan Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, "Kuşkusuz, Türkiye'nin Rusya'yla askeri-teknik işbirliğiyle ilgili ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Bu işbirliği, karşılıklı faydaya dayanıyor. Bununla birlikte Türkiye'nin çıkar alanı içinde yer aldığını belirtmemiz gerekir. ABD, askeri-teknik işbirliği alanında rekabet için her türlü çabayı gösteriyor ancak özellikle S-400 ve gelecekte piyasaya sunulacak olan S-500, fiyat, kalite, verimlilik bakımından ABD'li muadillerinin önünde. Bu nedenle de Türkiye tercihini bunlardan yana kullanıyor" dedi.

'HERHANGİ BİR DÜŞMANI HEDEF ALMIYOR'

Rus siyasetçi, Türkiye'de konuşlandırılacak S-400 füze savunma sistemlerinin tamamen savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir düşmanı hedef almadığını kaydetti.

Bu hususa ilgili anlaşmalarda yer verildiğini söyleyen Şvıtkin, Türkiye'nin NATO üyesi olmasını ve bugün itibarıyla Suriye'de terörle mücadelenin taraflarından biri olmasını da göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

© Sputnik / Russian Defence Ministry 'S-400'lerin yurtdışına satışı S-500 sürecine katkıda bulunuyor'

Şvıtkin, Rusya'nın Türkiye'yle askeri-teknik işbirliğini daha da geliştirme niyetinde olduğunu sözlerine ekledi.

TV 360 ve 24 TV ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulun Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 konusunda işi bitirdik, geri dönüşümüz asla olamaz. Ruslarla anlaştık, ortak üretime gireceğiz, belki S-400'den sonra S-500'e gireceğiz" demişti.

Çeviren: Fatih Kuduğ