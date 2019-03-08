Rus mahkemesi, ikisi misyoner dört ABD vatandaşı hakkında sınır dışı kararı aldı

Rusya'nın Novorossiysk şehir mahkemesi, ikisi misyoner dört ABD vatandaşının göçmenlik kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesine hükmetti.

© Fotoğraf : HİNDİSTAN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI Hint Okyanusu'ndaki ücra adada öldürülen misyoner kabileye 'İsa'yı anlatmaya' gitmiş

Rus basınında yer alan haberlere göre bir ticari kuruluşun daveti üzerine Novorossiysk'e giden iki ABD vatandaşı, sınırdan geçiş kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınır dışı edildi.

İsimleri Kole Brodowski ve David Udo Hague olduğu açıklanan iki ABD'li misyoner hakkında da sınır dışı kararı verildi.

Mormon kilisesi için gönüllü çalıştığı belirtilen Brodowski ve Hague, şu anda gözaltında tutuluyor ve işlemlerinin tamamlanması sonrası sınır dışı edilecek.

Kilise sözcüsü Eric Hawkins, gözaltındaki ABD'lilerin iyi durumda olduğunu, misyon başkanlarıyla ve aileleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu kişilere iyi muamele edildiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Novorossiysk'te dört ABD vatandaşının gözaltına alındığını, ikisinin mahkeme kararıyla sınır dışı edildiğini açıklamıştı.