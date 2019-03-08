Rus mahkemesi, ikisi misyoner dört ABD vatandaşı hakkında sınır dışı kararı aldı

İsimleri Kole Brodowski ve David Udo Hague olduğu açıklanan iki ABD'li misyoner hakkında da sınır dışı kararı verildi.
Mormon kilisesi için gönüllü çalıştığı belirtilen Brodowski ve Hague, şu anda gözaltında tutuluyor ve işlemlerinin tamamlanması sonrası sınır dışı edilecek.
Kilise sözcüsü Eric Hawkins, gözaltındaki ABD'lilerin iyi durumda olduğunu, misyon başkanlarıyla ve aileleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu kişilere iyi muamele edildiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Novorossiysk'te dört ABD vatandaşının gözaltına alındığını, ikisinin mahkeme kararıyla sınır dışı edildiğini açıklamıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)