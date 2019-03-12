Lavrov: Trump'ın bütçede sunduğu öneri, müttefiklerine rüşvet verme girişimi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın 'kötü niyetli' nüfuzuna karşı koyulması için Avrupa, Orta Asya ve Asya'daki partnerlere 500 milyon dolar kaynak ayırma önerisini 'müttefiklere rüşvet verme girişimi' olarak niteledi.

© REUTERS / Joshua Roberts Trump, 2020 bütçe teklifini Kongre'ye gönderdi

2020 mali yılı bütçe teklifini Kongreye gönderen Trump'ın Rusya'nın nüfuzunu kırmak için 500 milyon dolar ayrılmasını istemişti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Trump'ın Rusya'nın 'kötü niyetli' nüfuzuna karşı koyulması için Avrupa, Orta Asya ve Asya'daki partnerlere 500 milyon dolar kaynak ayırma önerisini sert dille eleştirdi.

Lavrov, "Bu diplomasi değil veya bu, ya tehditlere, ya yaptırımlara ya da açıklandığı üzere müttefikleri satın alma girişimine dayanan modern Amerikan diplomasisi" dedi.

Bu konudaki kararın çıkarları doğrudan etkilenen ABD'li parlamenterler ve vergi mükellefleri tarafından alınması gerektiğini kaydeden Lavrov, "Elbette Rusya'nın 'kötü niyetli' nüfuzuna karşı koymaya yönelik bu cömert yardımın muhatapları olan ülkeler de bu sorunu çözüme kavuşturmalı. Görünen o ki, ABD bu ülkelere bizim 'kötü niyetli' nüfusumuz yerine kendi iyi niyetli nüfuzunu yansıtmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.

Washington'un mevcut uygulamalarına bakıldığında, yardımı reddeden ülkelerin yaptırımlara maruz kalabileceğini söyleyen Lavrov, bu nedenle söz konusu ülkelerin seçim yapması gerektiğinin altını çizdi.