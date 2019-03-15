Rus uzman, Türkiye'yle ABD'yi karşı karşıya getiren S-400'lerin en önemli özelliğini açıkladı

Rus askeri uzman Roman Romanov, bu yıl Türkiye'ye sevkiyatı yapılacak olan S-400 füze savunma sistemlerinin bağımsızlığın ve istikrarın garantisi olduğunu söyledi.

Rus Zvezda televizyonuna demeç veren Romanov, yeni Rus savunma sistemlerinin bir silahın ötesine geçerek jeopolitik nüfuz faktörü haline geldiğini belirtti.

Söz konusu sistemlerden biri olan S-400'lere ABD'nin partnerleriyle müttefiklerinin bile ilgi gösterdiğini anımsatan Romanov, "ABD silahlarını satın alan Suudi Arabistan, BAE, Yemen ve Irak gibi ülkeler, Rus silahlarına yönelmeye başladı. Riyad, ABD'den Patriot almak yerine Rusya'dan S-400 istiyor" dedi.

'TÜM HAVA ARAÇLARINI ÖNLEME İMKANI SUNUYOR'

S-400'lerin bağımsızlık ve istikrarının garantisi olduğunu söyleyen ve bunu Rus savunma sistemlerinin en önemli özelliği olarak niteleyen Romanov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"S-400'ler, sadece bir savunma sistemi değil, aynı zamanda bağımsızlık ve istikrarın garantisi. Bu sistem, tüm modern hava araçlarını önleme imkanı sunuyor ve herhangi bir düşmanın füze sistemlerine karşı da koruma sağlıyor. Yani küresel jandarma olan ABD S-400'le korunan bir ülkeyi bombalamak isterse, hava araçları bu sistemin radarında olacağı için, çok fazla çaba göstermesi gerekecek."