Rus Dışişleri AB'nin yeni yaptırımlarına ateş püskürdü: İkiyüzlülük, karşılıksız kalmayacak

Rus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın, Kasım 2018'de Kırım açıklarında sınır ihlali yapan Ukrayna gemilerini mürettebatı ile alıkonulmasında uluslararası hukuku ihlal eden bir eylemde bulunmadığı vurgusu yapıldı.

"AB ise yaptırım kararıyla Rusya'nın kendi sınırlarını koruma hakkını reddetmiştir" denilen açıklamada, meşru olmayan bu yaptırımlar için Kırım açıklarında yaşananların bahane olarak kullanılması ‘ikiyüzlülük' olarak nitelendi.

MÜRETTEBATIN İFADELERİNİ HATIRLATTI

Ukrayna donanma gemilerinin mürettebatının da olaydan sonra eylemlerinin provokasyon amaçlı olduğunu gösteren ifadeler verdikleri hatırlatmasını yapan Rus Dışişleri yetkilileri, AB'nin yaptırım kararını karşılıksız bırakmayacaklarını söyledi.

ABD, Kanada ve AB, Kerç Boğazı'nda aylar önce yaşanan gerilimi gerekçe gösterip Rusya'ya karşı birbirleri ardına yeni yaptırım kararları almıştı. Yeni yaptırım kararları, Ukrayna'da 2013 sonunda ortaya çıkan protesto dalgasının aşırı milliyetçi bir harekete dönüşüp Rus nüfusun çoğunlukta olduğu Kırım'a sıçraması ardından, yarımadanın düzenlenen bir referandum ile Rusya'ya bağlanmasının 5. yıldönümüne yaklaşıldığı bir döneme denk gelmişti.