Putin, Rusya’ya bağlanışının 5. yıldönümünde Kırım’da: 2 termik santralin açılışını yaptı

Rusya lideri Vladimir Putin Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya bağlanışının 5. yıldönümü nedeniyle ziyaret ettiği Kırım'da 2 termik santralin açılışını yaptı. Kremlin'e göre bu santraller, Ukrayna ve Batılı ülkelerin yaptırımlarla 'cezalandırmaya' çalıştığı Kırım'ın enerji bakımından bağımsızlığını sembolize ediyor.

© AFP 2018 / Alexander Khudoteply Putin, Rusya ile bağlanışının yıldönümü çerçevesinde Kırım’a gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile yeniden birleşmesinin 5. yıldönümü nedeniyle ziyaret ettiği Kırım'ın Sivastopol kentinde Rus devlet şirketi Rostec tarafından geliştirilen Balaklavskaya termik santralinin açılışında yer aldı. Rus lider yarımadanın başkenti Simferopol'deki Tavriçeskaya santralinin açılışınaysa video konferans ile katıldı.

Her iki güç santrali de geçen yıl kısman hizmete girmişti. Putin'in katıldığı açılış törenleriyle birlikteyse santraller tam kapasite çalışmaya başladı.

Santrallerden her birinin günde 470 megavat enerji üretme kapasitesinin olduğunu belirtiliyor. Yapımı içinse 1.1 milyar dolar harcandığı kaydedilen santraller Kırım için istikrarlı birer enerji kaynağı olacak.

Nitekim Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da santral açılışlarının, Kırım'ın enerji bağımsızlığını sembolize edeceğini söylemişti.

Путин сегодня запустит в Крыму две ТЭС — Балаклавскую и Таврическую. Для всех приготовили именные каски. Для Путина — даже две. pic.twitter.com/8gcauHwl4j — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2019

KIRIM’A YATIRIM ÜSTÜNE YATIRIM

Batılı ülkeler ve Ukrayna çeşitli yaptırımlarla Kırım'ın gelişimine sekte vurmayı amaçlamış olsa da Rusya yarımadaya termik santrallerin de dahil olduğu bir dizi yatırım yaptı. Yarımadayı Rusya'nın güneyi ile kara ve tren yolu ile birleştiren devasa köprü de bunlardan biri.

Diğer taraftan Putin'in daha sonraysa Kırım'ın Rusya'ya bağlanışının 5. yıldönümü için düzenlenecek bir konserde konuşma yapması, yerli halk ve işadamlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Ukraynalı siyasetçiler halka sık sık Kırım'ı ‘geri döndürme’ vaadinde bulunsa da Rusya için birleşmeyle birlikte Kırım meselesinin kapandığı vurgusunu yapıyor.

ZAHAROVA: KIRIM MESELESİ DEĞİŞMEYECEK ŞEKİLDE, SONSUZA DEK KARARA BAĞLANMIŞTIR

Sözgelimi birleşmenin yıldönümünden kısa bir süre önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Bizim için Kırım meselesi değişmeyecek şekilde, sonsuza dek karara bağlanmıştır. Zira Kırım'ın Rusya ile yeniden birleşmesi yarımadanın halkının referandumda ortaya koydukları özgür iradenin soncudur" demişti.

PUTİN: AKLINIZI MI KAÇIRDINIZ? BÖYLE BİR ŞEYİN İHTİMALİ YOK, HİÇBİR ZAMAN DA OLMAYACAK

Putin de geçen yıl yayınlanan bir belgeselde, 'Rusya'nın herhangi bir şekilde Kırım'dan vazgeçmesi ihtimalinin olup olmadığı' sorusu karşısında "Ne? Aklınızı mı kaçırdınız?" deyip şöyle devam etmişti: "Böyle bir şeyin ihtimali yok, hiçbir zaman da olmayacak."