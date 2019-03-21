Rusya: Stoltenberg, INF’yi ihlal ettiğimize dair tek bir delil sunamadı

© AFP 2019 / BRENDAN SMIALOWSKI Pentagon, INF’nin yasakladığı füzeler için bileşen üretimine başladı

Stoltenberg'in Rus haber ajansı Interfax'a verdiği röportajı değerlendiren Zaharova, "Yüzü kızarmadan yalan söylüyor. Stoltenberg, (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ile Münih'teki son görüşmede, Rusya'nın INF'yi ihlal ettiğine dair tek bir delil bile sunamadı" ifadelerini kullandı.

Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO'nun argümanları, ‘her şey sosyal medyada var' ve ‘sizden başka bunu kimse yapamaz' düzeyinde" diye ekledi.

Daha önce Stoltenberg, Interfax'a röportajında, Rusya'nın INF'yi ihlal etmediğine dair argümanlarının ikna edici olmadığını ve yetersiz olduğunu söylemişti.

Stoltenberg, "NATO'nun 29 üyesi de Rusya'nın INF'yi ihlal ettiği konusunda hemfikir. Bu ortak duruş, ABD dahil müttefiklerin istihbarat bilgilerine dayanıyor" demişti.