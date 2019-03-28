Zaharova: ABD, Venezüella'yı bilinçli olarak kaosa sürüklüyor, bunun kazananı olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Venezüella'da kaosu kışkırtmak ve ülkeyi bölmek için bilinçli eylemler gerçekleştirdiğini belirtti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Durumu istikrarsızlaştırmaya, finans, petrol, altın işleme sektörlerine yaptırım uygulamaya, toplumu ve orduyu bölmeye yönelik birbirini izleyen eylemlere, şiddet yoluyla insani yardım gönderme girişimlerine, sabotajlara ve ülkenin enerji sistemine yapılan saldırı gibi eylemlere tanıklık ediyoruz" dedi.

Tüm bunların bilinçli olarak kaosu kışkırtma, ülkeyi bölme girişimi olduğunu vurgulayan Zaharova, bunun sonucunda kimsenin kazanan taraf olamayacağının altını çizdi.

Zaharova, ABD'ye "Washington'dakiler, bunu anlıyor musunuz?" diye seslendi.

'GUAIDO GERÇEK BİR İKTİDARA SAHİP OLAMAYACAK'

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ülkedeki tek meşru iktidarın Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti olduğunu, muhalif lider Juan Guaido'nun gerçek bir iktidara sahip olmadığını kaydetti.

Guaido'nun kendini istediği kişi olarak ilan edebileceğini, bunun örneklerinin hem tarihte hem de tıpta görüldüğünü anlatan Zaharova, Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales'in Beyaz Saray ziyaretine atıfta bulunarak, "Eşi nereye giderse gitsin, Guaido'nun gerçek bir iktidarı olmayacak" diye vurguladı.

'RUS ASKERİ UZMANLAR BÖLGEDEKİ GÜÇ DENGESİNİ DEĞİŞTİRMİYOR'

Zaharova, Venezüella'ya gönderilen Rus askeri uzmanlara ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Rus askeri uzmanların Venezüella'daki varlığının Moskova ve Caracas'ın imzaladığı hükümetlerarası anlaşmaya dayandığını söyleyen Zaharova, Rusya'nın hiçbir ihlalde bulunmadığını ifade etti.

Zaharova, Rusya'nın bölgedeki güç dengelerini değiştirmediğini ve ABD'nin aksine kimseyi tehdit etmediğini sözlerine ekledi.