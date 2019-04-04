Moskova'da 'Rusya-Türkiye ilişkilerinde Suriye faktörü' konulu tartışma toplantısı başladı

Moskova'da Valtay Tartışma Kulübü kapsamında ‘Rusya-Türkiye ilişkilerinde Suriye faktörü' konulu toplantı başladı.

SETA'dan Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı ve SETA Araştırmacısı Hüseyin Alptekin toplantının katılımcıları arasında.

Rusya ile Türkiye, Suriye'de istikrar ve ülkeye barışçıl yaşamın getirilmesi sürecinde önemli rol oynuyor.

Moskova ve Ankara, bazı konularda görüş ayrılıkları olsa da düzenli olarak koordinasyon gerçekleştiriyor, temaslarda bulunuyor.

Etkinlik çerçevesinde iki ülkenin Suriye'de işbirliği, Şam ile temasları ele alınıp, ülkede barışın yeniden tahsis edilmesi yönündeki tahminden aktarılacak. Etkinlikte ayrıca ikili ilişkilerin gelecekte nasıl geliştirilebileceği konusuna da değinilecek.