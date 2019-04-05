İstanbul’da alıkonulan Rus gemisi satışa çıkarılabilir

Armatörünün borcu nedeniyle haziran ayından beri İstanbul'da alıkonulan Streamline gemisinin, Rus mürettebatına olan borçların ödenmesi için satışa çıkarılabileceği belirtildi.

© Sputnik / Oleg Lastochkin İstanbul'da alıkonulan gemi mürettebatından bir kişi Rusya'ya döndü

Geminin kaptanı Bahman Bagirov, Sputnik'e açıklamasında, "Az önce gemiden ayrıldım. Cuma günü Rusya'ya dönmeyi planlıyorum. Daha önce gereken tüm kağıtları imzaladım, aralarında armatörün 10 gün için mürettebata olan borcunu kapatmasını öngören bir doküman mahkeme memuruna verildi. Borç kapatılmazsa gemi tutuklanacak, geriye kalan 6 mürettebat üyesi de gemiden ayrılacak ve gemi, liman reisi tarafından satışa çıkarılacak" dedi.

Bagirov daha önce, Rusya'ya uçak biletinin armatör tarafından karşılandığını bildirmişti.