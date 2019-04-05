Su altında görev yapan Rus denizaltısında ilk kez ameliyat yapıldı

Rusya Karadeniz Filosu’nun modern tarihinde bir ilke imza atılarak, göreve devam eden denizaltının içinde, su yüzüne çıkılmadan bir denizcinin ameliyat edildiği duyuruldu.

Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, ilk kez su altında göreve devam eden denizaltının içinde, yüzeye çıkılmadan bir denizcinin ameliyat edildiği belirtildi.

Denizciye acil olarak apandisit ameliyatı yapıldığı kaydedilen açıklamada, bu arada denizaltının su yüzeyine çıkmayarak görevine devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca dört saat süren ameliyatın sağlık departmanı şefi cerrah Dmitriy Yujanin tarafından gerçekleştirildiği, bu amaçla ameliyathanenin denizaltında personel tarafından kullanılan ortak bölümde, 5 metrekareyi geçmeyen bir alanda kurulduğu ifade edildi.

Ameliyat edilen denizcinin iyi durumda olduğu, denizaltının limana dönüşünden sonra tedavisine devam etmek için hastaneye sevk edileceği öğrenildi.