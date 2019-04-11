Rus Dışişleri: İdlib'deki militanlar Suriye ordusuna saldırılarına son vermedi, Türkiye'yle ortak çabalarımız devam ediyor

Rus Dışişleri Sözcüsü şöyle devam etti: "Buradaki (İdlib) durumun daha da kötüleşmemesi amacıyla, Soçi Mutabakatı gereğince burada oluşturulan tampon bölgede gerilimin azaltılması için Türk tarafıyla beraber koordine edilmiş çabalarımıza devam ediyoruz."
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la bu hafta yaptığı görüşmeden sonra ülkesi ve Türkiye'nin İdlib'deki ortak devriye eylemlerine devam edeceklerini söylemişti.
Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.
Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.
BM, SURİYE'DEKİ TARAFLARI İDLİB'DE ASKERİ HAREKAT DÜZENLEMEKTEN KAÇINMAYA ÇAĞIRDI
"İdlib'deki askeri eylemlerin yeniden başladığına ve bunun insanların göç etmesine yol açtığına dair son günlerde aldığımız raporlar derin endişe yarattı" diyen Roshdi, çatışmalar nedeniyle şubat ayından beri 1600 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, 190 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.
Suriye'nin kuzeybatısına düzenlenecek her türlü saldırının binlerce kişinin hayatını tehdit edeceğini söyleyen Roshdi, başta garantör ülkeler Rusya ve Türkiye olmak üzere tüm taraflara İdlib'de şiddetin önlenmesine yönelik işbirliğini sürdürme çağrısı yaptı.
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