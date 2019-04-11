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    Mariya Zaharova

    Rus Dışişleri: İdlib'deki militanlar Suriye ordusuna saldırılarına son vermedi, Türkiye'yle ortak çabalarımız devam ediyor

    © Sputnik / Екатерина Чеснокова
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki militanların Suriye ordusuna yönelik saldırılarına son vermediğini söyledi. Zaharova, Rusya ile Türkiye'nin İdlib'deki durumun yatıştırılması için ortak çabalara devam edeceğini de kaydetti.

    Suriye/İdlib
    © AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR
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    Zaharova, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Heyet Tahrir el Şam militanları, Suriye hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik saldırılarını hala sonlandırmış değil. Hem askerler hem de siviller ölmeye devam ediyor" dedi.

    Rus Dışişleri Sözcüsü şöyle devam etti: "Buradaki (İdlib) durumun daha da kötüleşmemesi amacıyla, Soçi Mutabakatı gereğince burada oluşturulan tampon bölgede gerilimin azaltılması için Türk tarafıyla beraber koordine edilmiş çabalarımıza devam ediyoruz."

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la bu hafta yaptığı görüşmeden sonra ülkesi ve Türkiye'nin İdlib'deki ortak devriye eylemlerine devam edeceklerini söylemişti.

    TSK - İdlib - ilk devriye faaliyeti tamamladı
    © AA / İbrahim Khatib
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    Soçi'de imzalanan mutabakata göre, radikal terör örgütlerinin İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil. Hatta İdlib'in büyük bölümü hala teröristlerin kontrolünde.

    Buna karşın Rusya lideri Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığına ve bunun kolay bir iş olmadığına vurgu yaptı. Fakat terörist grupların İdlib'deki varlığına 'sonsuza dek tahammül edilemeyeceği' yönünde Rusya'dan gelen mesajlar, son dönemde sıklaşmaya başladı.

    Soçi Mutabakatı, Suriye ordusunun Rusya'nın desteğiyle İdlib'i terörist gruplardan temizleyecek bir operasyona hazırlandığı dönemde imzalanmıştı.

    BM, SURİYE'DEKİ TARAFLARI İDLİB'DE ASKERİ HAREKAT DÜZENLEMEKTEN KAÇINMAYA ÇAĞIRDI

    İdlib
    © AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR
    İdlib mutabakatı hükümleri neden yerine getirilemiyor?
    BM Genel Sekreteri'nin Suriye Danışmanı Najdat Roshdi, Suriye'deki çatışmaların taraflarını İdlib'de askeri harekatlar düzenlemekten kaçınma çağrısı yaptı.

    "İdlib'deki askeri eylemlerin yeniden başladığına ve bunun insanların göç etmesine yol açtığına dair son günlerde aldığımız raporlar derin endişe yarattı" diyen Roshdi, çatışmalar nedeniyle şubat ayından beri 1600 kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını, 190 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti.

    Suriye'nin kuzeybatısına düzenlenecek her türlü saldırının binlerce kişinin hayatını tehdit edeceğini söyleyen Roshdi, başta garantör ülkeler Rusya ve Türkiye olmak üzere tüm taraflara İdlib'de şiddetin önlenmesine yönelik işbirliğini sürdürme çağrısı yaptı.

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    Etiketler:
    Soçi Mutabakatı, Heyet Tahrir el Şam, BM, Najdat Roshdi, Mariya Zaharova, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İdlib, Soçi, Suriye, Türkiye, Rusya
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