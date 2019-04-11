Rus otomotiv devi AvtoVAZ Avrupa’ya ihracatı durduracak

Avrupa ülkelerindeki çevre ile ilgili kuralların daha da sıkılaştırılması nedeniyle, AvtoVAZ’ın AB pazarını bir süreliğine bırakması gerektiği belirtildi.

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AvtoVAZ Sözcüsü Sputnik Almanya’ya yaptığı açıklamada “Avrupa ülkelerindeki çevre ile ilgili kuralların sıkılaştırılması nedeniyle, bölgedeki ihracat hareketliliğimizi düzenliyoruz. Kuşkusuz bir noktada AB ülkelerini bir süreliğine terk etmemiz gerekecek” dedi.

Sözcü, partnerlerle yakından işbirliği ile uluslararası bir model geliştirme ve bu pazarlara geri dönme planları olduğunu belirtti.

AvtoVAZ'ın BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ile, özellikle de Kazakistan, Belarus, Özbekistan’nın yanı sıra Latin Amerika ve Ortadoğu ile aktif işbirliği konusunu incediği öğrenildi.