Lavrov: Rusya ve ABD arasında terörle mücadele diyaloğu yeniden kuruldu, Suriye'de çözüm için temas halindeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Washington arasında terörle mücadele diyaloğunun yeniden başladığını ve iki başkentin Suriye, Afganistan ve Kore Yarımadası'na ilişkin temaslarda bulunduğunu belirtti.

Harici ve Savunma Politikaları Konseyi'nin 27. toplantısında konuşan Lavrov, "Hem bizim hem de Washington'un çıkarlarına uygun olan bölgelerde ABD'lilerle çalışıyoruz. Ordularımız arasında terörle mücadele diyaloğu, uzun bir aradan sonra yeniden kuruldu. Suriye'deki çatışmaları önleme mekanizması aktif, verimli ve sonuç verici şekilde işlev gösteriyor, Suriye'de çözüme yönelik siyasi konular hakkında da diyalog kuruldu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin aldığı inisiyatifle Afganistan ve Kore Yarımadası'yla ilgili temaslar olduğunu anlatan Lavrov, uzayda da işbirliği yürütüldüğünün altını çizdi.

Lavrov, iki ülke arasındaki diyaloğun daha da gelişeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

'ABD'NİN LATİN AMERİKA POLİTİKASI KABUL EDİLEMEZ'

© AFP 2019 / Win McNamee Pompeo: ABD, Rus askerlerinin Venezüella’daki varlığına yanıt vermeye hazır

Bu arada Lavrov, ABD'nin bazı Latin Amerika ülkelerine yönelik politik çizgisinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

"ABD, egemen ülkelerin iç işlerine açık şekilde müdahale ediyor. Venezüella'dan herkesin haberi var, iktidarı değiştirmek için uygulanan 'yıldırım harekâtı' başarısız oldu ancak ABD'liler meşru devlet başkanını koltuktan indirme hedefinden vazgeçmedi" diye devam eden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kısa süre önceki bir röportajda yaptığı 'askeri müdahalenin ihtimal dışı olmadığı' açıklamasının bunu doğrudan kanıtladığını vurguladı.

ABD'nin sıradaki ülkelerin Küba ve Nikaragua olduğuna dair tehditler savurduğuna da dikkat çeken Lavrov, "Washington, bu tutumuyla sadece Latin Amerika'yı değil, dünyanın birçok ülkesini karşısına aldığını sanırım anlamıyor. Bu tutumun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.