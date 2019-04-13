Lavrov: Rusya ve ABD arasında terörle mücadele diyaloğu yeniden kuruldu, Suriye'de çözüm için temas halindeyiz

ABD'nin aldığı inisiyatifle Afganistan ve Kore Yarımadası'yla ilgili temaslar olduğunu anlatan Lavrov, uzayda da işbirliği yürütüldüğünün altını çizdi.
Lavrov, iki ülke arasındaki diyaloğun daha da gelişeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
'ABD'NİN LATİN AMERİKA POLİTİKASI KABUL EDİLEMEZ'
"ABD, egemen ülkelerin iç işlerine açık şekilde müdahale ediyor. Venezüella'dan herkesin haberi var, iktidarı değiştirmek için uygulanan 'yıldırım harekâtı' başarısız oldu ancak ABD'liler meşru devlet başkanını koltuktan indirme hedefinden vazgeçmedi" diye devam eden Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kısa süre önceki bir röportajda yaptığı 'askeri müdahalenin ihtimal dışı olmadığı' açıklamasının bunu doğrudan kanıtladığını vurguladı.
ABD'nin sıradaki ülkelerin Küba ve Nikaragua olduğuna dair tehditler savurduğuna da dikkat çeken Lavrov, "Washington, bu tutumuyla sadece Latin Amerika'yı değil, dünyanın birçok ülkesini karşısına aldığını sanırım anlamıyor. Bu tutumun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum" diye ekledi.
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