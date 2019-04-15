Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelerek, ihtilaflı iki ülkenin topraklarında bulunan mahkumların akrabaları tarafından ziyaret edilebilmesi için önlem alma konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda (AGİT) Dağlık Karabağ için kurulan Minsk Grubu eş başkanları olan üç ülkenin dışişleri bakanlarının ortak bildirisini yayınladı.

Açıklamada, “Tarafların, özellikle tarımsal çalışmalar sırasında ihtilaflı bölgedeki istikrarın ileriye götürülmesiyle ilgilendikleri belirtildi. Ayrıca, tarafların topraklarında gözaltında tutulan kişilere akraba ziyaretine izin verilmesine yönelik önlem alınması konusunda karşılıklı olarak karar verildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ‘bakanların, medya mensuplarının karşılıklı seyahatleri de dahil olmak üzere insanların arasındaki temasların kurulması konusunda fiilen çalışmaya başlamaya hazır oldukları’ ifade edildi.

© AA / Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Merkel'den Azerbaycan'a 'tarihi ziyaret': Dağlık Karabağ sorunu barış yoluyla çözülmeli

Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin, Azerbaycan SSC’inden ayrıldığını açıkladığı Şubat 1988’de başlayan ihtilaf nedeniyle, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler gerildi. Eylül 1991’de Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi, Stepanakert kent merkezinde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ilan etti.

Azerbaycan, askeri çatışmalar devam ederken Dağlık Karabağ üzerinde kontrolü kaybetti. 1992 yılından beri AGİT Minsk Grubu çatısı altında sorunun barışçıl çözümü için müzakereler sürüyor. Azerbaycan toprak bütünlüğünün korunması konusunda ısrar ederken, Ermenistan tanınmamış cumhuriyetin çıkarlarını savunuyor. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti müzakerelerde yer alamıyor.

Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.