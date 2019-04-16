Rusya trafik sorununa çözüm arıyor: Kavşak geçişleri ücretlendirilsin

Avtonet uzmanlarına göre, bazı kavşakların ücretlendirilmesi, şoförlerin yolculuk rotalarını ve sürelerini daha dikkatli hesaplamalarını sağlayarak trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacak.

В России предложили организовать платные перекрестки https://t.co/VdUcberJqk pic.twitter.com/GNxj0lg2QA — РИА Новости (@rianru) April 16, 2019

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Moskova Belediye Başkan Yardımcısı: Türkiye, elektrikli ulaşım deneyimimizle ilgileniyor

​Avtonet’in bu plan konusunda İsveç’in başkenti Stockholm’daki uygulamaları örnek aldığı belirtiliyor. Yetkililerin anlattığına göre, Stockholm’de şehrin kavşaklarına radarlar ve trafik kameraları yerleştirilmiş ve sürücüler bu kavşaklardan her geçtiğinde banka hesabından cüzi bir miktar kesilmişti. Bunun sonucunda trafiğin yüzde 22, trafik kazalarının ise yüzde 10 azaldığı gözlemlenmişti.

Rusya’da ise bu girişim kapsamındaki denemelerin 2020 yılında ‘Akıllı Şehir’ projesi kapsamında başlaması planlanıyor. Söz konusu uygulamanın denenebileceği şehirler arasında ise Lipetsk, Nijniy Novgorod ve Ulyanovsk yer alıyor.