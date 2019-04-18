Zaharova ‘Kırım hakkında söylenenler doğru değil’ dedi, Türkiye’deki etkinliği örnek gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım’ın izole edildiği yönündeki iddiaların söylentiden ibaret olduğunu söyledi. Yarımadadaki etnik gruplar arasında da bir anlaşma ortamı sağlandığını belirten Zaharova, Türkiye’de gerçekleştirilen Kırım-Tatar Kültür Günleri etkinliğinin de bunun bir örneği olduğunu kaydetti.

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova “Kırım’ın izole edildiği iddiaları söylenti. 2018 yılında yabancı temsilcilerce yarımadaya 60’tan fazla ziyaret gerçekleştirildi. 40’tan fazla etkinlik yapıldı. Yabancı devletler artık uluslararası platformlarda Kırım izole edildiğini söyledikçe ya da söylemeye çalıştıkça kendileri ile daha fazla çelişiyorlar” dedi.

Yurtdışından Kırım’a yönelik ilginin arttığını belirten Zaharova “Kırım ve Sivastopol’ün Rusya’ya bağlanışının beşinci yıldönümü kutlamalarına yabancı politikacılar ciddi bir ilgi gösterdiler, iş çevreleri yarımada ile işbirliğini geliştirmekle ilgileniyor ” dedi.

Zaharova, yurtdışında Kırım’da insan hakları ihlalleri ve etnik karşıtlıklar yaşandığı iddialarının yayılmasına rağmen, yarımadada büyük ölçüde Rusya tarafından kabul edilen yasaların etkili olduğu, etnik gruplar arasında bir anlaşma atmosferinin sağlandığını kaydetti.

Zaharova “VTSIOM kamuoyu araştırma merkezinin araştırmasında göre Kırımlıların yüzde 92’si etnik gruplar arası ilişkileri olumlu değerlendiriyor. Geçen aralık ayında Türkiye’de gerçekleşen Kırım-Tatar Kültür Günleri de bunun gözle görülür bir örneği oldu” dedi.

Zaharova, eleştiren tarafları Kırım’ı ziyaret etmeye ve bölgedeki gerçek durumla ilgili bizzat bilgi sahibi olmaya çağırdı.

Ankara’da bu yıl ilk kez Kırım Tatar Kültür Günleri düzenlenmişti.