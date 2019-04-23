'Kim'in limuzini Rusya’da'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı tarihi zirve öncesinde Rusya’nın Vladivostok kentine getirilen ve Kuzey Kore heyetinin kullanacağı tahmin edilen otomobillerin yer aldığı video paylaşıldı.

© AP Photo / Jorge Silva 'Kim’in kız kardeşi tarihi zirve öncesi hazırlıklar için Rusya’da'

Güney Koreli KBS televizyonunun yayınladığı videoda, Kim Jong-un’un ziyareti öncesinde Rusya’nın Vladivostok kentine getirilen ve Kuzey Kore heyetinin kullanacağı düşünülen siyah bir Maybach ve S serisinden bir Mercedes-Benz yer alıyor.

Kuzey Kore liderinin Vietnam'ın Hanoi kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında da Kim’in konvoyunda bunlara benzer araçların bulunduğu biliniyor.

Basın mensupları, Kuzey Kore heyetinin kullanacağı düşünülen otomobilleri Uzak Doğu Federal Üniversitesi yönünde takip etti.

Bu arada Sputnik’e konuşan bir kaynak, Kuzey Kore ve Rusya liderlerinin arasındaki zirvenin üniversiteye ait binaların birinde yapılabileceği yönünde bilgi verdi.

Güney Kore’de yayımlanan The Chosun Ilbo gazetesinin aktardığına göre Kim’in kız kardeşi Kim Yo-jung, tarihi zirve öncesi hazırlıklar için Pyongyang’dan sabah uçuşuyla Vladivostok’a geldi.