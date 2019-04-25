Narışkin: ABD'nin Venezüella'ya karşı askeri operasyon hazırlığı yaptığına dair belirtiler var

Moskova Uluslararası Güvenlik Konseyi'nde konuşan Narışkin, ABD'nin Venezüella'daki meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek için girişimlerini sürdürdüğüne dikkat çekti.ABD'nin Venezüella'ya karşı askeri operasyon hazırlığı yaptığına dair şüpheleri bulunduğunu söyleyen Narışkin, "Bu tür belirtiler var ancak planın hayata geçirilip geçirilmeyeceğini zaman gösterecek" dedi.Venezüella'daki gergin durumun devam ettiğinin altını çizen Narışkin, Batılı ülkelerin Libya ve Suriye'de olduğu gibi insani felaketi ve iç savaşı körükleyerek ülkeyi parçalamaya çalıştığını vurguladı.