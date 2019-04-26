Kim'in korumaları Vladivostok'ta perona yaklaşan t-zırhlı treni neden silerek temizledi?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un treninin Rusya'da perona yaklaştığı sırada korumalarının kapıları ve etrafını silmesini yorumlayan eski SSCB ve Rusya Devlet Başkanlığı Protokol Müdürü Vladimir Şevçenko, Korelilerin temizlik konusunda çok titiz olduğunu ve her şeyin parlamasını sevdiklerini söyledi.

Özel zırhlı treniyle Rusya'ya gelen Kim'in treni Vladivostok'ta perona yaklaşırken korumaları tarafından silinerek temizlenmiş ve ortaya çıkan görüntüler basında ve sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.

Rus basınına bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şevçenko, "Bu bir mantalite. Kim'in hoşuna gidiyor. Koreliler temiz konusunda çok titizler, her zaman her şeyi temizlerler, maske takarlar. Sadece Koreliler de değil, Japonlar da bu özellikleriyle ayrışıyor. Her şeyi parlayana kadar temizliyorlar" dedi.

Cleaning on the go? Bodyguards wipe Kim’s train as it arrives at Vladivostok station https://t.co/cPN4JtKjL5#PutinKimSummit pic.twitter.com/TlcViUjpq1 — RT (@RT_com) April 24, 2019

Şevçenko, Kuzey Kore liderinin koyu takım elbiseli koşan korumalarını da değerlendirdi.

© AFP 2019 / Alexander Safronov Kuzey Kore lideri Kim’in zırhlı treni ile ilgili merak edilenler

Bunun Kim'e özgü bir uygulama ve protokol konusu olmadığını belirten Şevçenko, "Eski ABD Başkanı Barack Obama ve Ronald Reagan'ın da korumaları koşuyordu. Korumalar, makam aracı hareket ettiğinde mutlak surette bir süre koşuyorlar ve daha sonra kendi araçlarına geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore liderinin koyu takım elbiseli koşan korumaları Rusya'da da görüntülenmişti.