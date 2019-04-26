Kim'in korumaları Vladivostok'ta perona yaklaşan t-zırhlı treni neden silerek temizledi?

Özel zırhlı treniyle Rusya'ya gelen Kim'in treni Vladivostok'ta perona yaklaşırken korumaları tarafından silinerek temizlenmiş ve ortaya çıkan görüntüler basında ve sosyal medyada büyük ilgi çekmişti.
Rus basınına bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şevçenko, "Bu bir mantalite. Kim'in hoşuna gidiyor. Koreliler temiz konusunda çok titizler, her zaman her şeyi temizlerler, maske takarlar. Sadece Koreliler de değil, Japonlar da bu özellikleriyle ayrışıyor. Her şeyi parlayana kadar temizliyorlar" dedi.
Cleaning on the go? Bodyguards wipe Kim’s train as it arrives at Vladivostok station https://t.co/cPN4JtKjL5#PutinKimSummit pic.twitter.com/TlcViUjpq1— RT (@RT_com) April 24, 2019
Şevçenko, Kuzey Kore liderinin koyu takım elbiseli koşan korumalarını da değerlendirdi.
Kuzey Kore liderinin koyu takım elbiseli koşan korumaları Rusya'da da görüntülenmişti.
A Russian military band playing "Katyusha" is kind of the perfect soundtrack to Kim Jong-un's jogging bodyguards pic.twitter.com/2HFwIbMLEf— Alec Luhn (@ASLuhn) April 24, 2019
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