Lavrov: Rusya, İdlib'deki Nusra varlığını kabullenmeyecek

© AP Photo / Sergey Grits Lavrentyev: İdlib anlaşması çok yavaş ilerliyor

Bangladeş Dışişleri Bakanı Abdülkalam Momen'le görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki El Nusra Cephesi sorununun çözümü için Rusya ve Türkiye arasında yapılan mutabakatı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi, doğal olarak, bu militanların 'koruma alanı' içinde kendilerine dokunulmadan kalmasını kabullenemeyiz, her şeyin bir sınırı var. İdlib ile militanların aktif olmayı sürdürdüğü diğer bölgelerdeki durum sonsuza dek devam edemez" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Suriye hükümetinin kendi topraklarında vatandaşlarının güvenliğini sağlama hakkına sahip olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.