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13:55 03 Mayıs 2019
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    Sukhoi-57 multipurpose jet fighter

    Rostec: Türkiye eşi görülmemiş bir baskı altında ancak S-400 konusunda tutarlı duruş sergiliyor

    © Sputnik / Alexey Kudenko
    Rusya
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    Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergey Çemezov, "Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

    S-400
    Sputnik
    Çemezov: Türkiye'ye S-400 teslimatı yıl sonuna kadar tamamlanacak
    Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin sevkiyatını bu yılın sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, "Türkiye ile hava savunma sistemi alanında iş birliğini geliştirmek bizim için çok önemli. Ülkelerimiz, bu alanda teknolojik iş birliği geliştirebilecek yetkinliğe sahip. Türkiye, Su-57 savaş uçağı için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda da iş birliği yapmaya hazırız" dedi.

    Çemezov, başta S-400 hava savunma sistemleri ve 5'inci nesil Rus savaş uçağı Su-57 olmak üzere savunma sanayisinde Türkiye ve Rusya arasındaki artan iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

    'TÜRKİYE'NİN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BASKI ALTINDA OLDUĞUNU HEPİMİZ GÖRÜYORUZ'

    Türkiye’nin S-400’lerin temin edileceği ilk NATO ülkesi olduğunu anımsatan Çemezov, "Türkiye’nin bu yönde eşi görülmemiş bir baskı altında olduğunu hepimiz görüyoruz ancak bildiğim kadarıyla Ankara, S-400 sözleşmesinin uygulanması için son derece doğrudan ve tutarlı bir duruş sergiliyor" dedi.

    S-400’lere ilişkin sözleşmenin 2017’de imzalandığını hatırlatan Çemezov, "NATO’daki ortaklarının baskılarına boyun eğmemesi, Türk hükümetinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bağımsız dış politikasını gösteriyor. Bu yılın sonuna kadar tüm sevkiyatı tamamlamayı planlıyoruz. Bu, hem bizim hem de Türkiye için çok önemli bir sözleşme." ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Win McNamee
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400’ün ardından S-500 hava savunma sistemlerinde de iş birliğine gidebileceğine yönelik sözlerini değerlendiren Çemezov, "S-500, dünyada benzeri olmayan Rusya’nın en son hava savunma sistemi ve geliştirme aşamasında. Türkiye ile hava savunma sistemi alanında iş birliği geliştirmek bizim için çok önemli." diye konuştu.

    'TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ'

    Çemezov, Türkiye’nin S-500 projesinde ortak olmaya yönelik isteğini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Ülkelerimiz, bu alanda teknolojik iş birliği geliştirebilecek yetkinliğe sahip" dedi.

    Sergey Çemezov, Türkiye'nin savunma sanayisinde ithalatı azaltmak için etkin adımlar attığını belirterek, şunları kaydetti:

    "2000’lerin başında Türk teknolojisinin savunma sanayisindeki payı düşükken, günümüzde bu oran yüzde 70’e çıkmış durumda. Türkiye, hafif silahlar, özel zırhlı araçlar ve insansız hava araçlarının üretiminde güçlü bir yetkinliğe sahip. Türkiye’nin savunma sanayisini geliştirmeye yönelik isteğini desteklemeye hazırız. Eğer Rus teknolojilerinin transferi ve üretimin yerelleştirilmesi konusunda Türkiye’den teklif olursa bunu memnuniyetle değerlendiririz. Gerisi, müzakerelerin ardından varılacak anlaşmalara kalır."

    'TÜRKİYE, SU-57 İÇİN CAZİP BİR PAZAR'

    Rostec
    © AFP 2019 / VANDERLEI ALMEIDA
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    Rostec CEO'su Çemezov, Rusya’nın 5’inci nesil savaş uçağı Su-57’nin ihracatına izin veren gerekli evrakların imzalandığına işaret ederek, "Öncelikle, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Su-57 ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Su-57, olağanüstü karakteristik özelliklere sahip ve bu nedenle gelecekte ihracatına yönelik potansiyeli de değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.

    Su-57'lerin bölgedeki potansiyelini de memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Çemezov, "Türkiye, bu uçak için cazip bir pazar. Eğer Türkiye, Rus Su-57 savaş uçağı almak isterse bu alanda iş birliği yapmaya hazırız" dedi. 

    SİVİL ALANLARDA TÜRKİYE - RUSYA İŞBİRLİĞİ

    Sergey Çemezov, Rostec olarak Türkiye ile sürdürülebilir ve uzun vadeli iş birliğine odaklandıklarını belirterek, "Rostec’in bünyesindeki tüm şirketlere ait teknolojilerin kullanılabileceği uygun alanlara bakıyoruz. Türkiye ve Rusya’da, yüksek teknoloji sivil alanlarda iş birliği kurulması için harika bir potansiyel görüyorum." dedi.

    Bu alanlardan birinin helikopter sanayisi olduğunu vurgulayan Çemezov, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) çeşitli parçalar üretiyor. Rostec bünyesindeki Rusya Helikopterleri şirketi, bu parçaları kullanmaya ve Türk ortaklarımızla sertifikalandırarak Türk parçalarıyla yapılmış Rus helikopterlerini Türkiye’nin ekonomik ve ticari anlamda güçlü olduğu ülkelere temin etmeye hazırdır." diye konuştu.

    Rusya’nın sivil helikopter sanayisinde önemli bir yetkinliğe sahip olduğunu vurgulayan Çemezov, "Hedefler ve amaçlar doğrultusunda, farklı türde helikopterler temin etmeye hazırız. Bu noktada tekliflere açığız ve ürünlerimiz için gerekli hizmeti vermeye hazırız" dedi.

    S-400
    © Sputnik /
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    Rostec ve Türkiye arasında umut vadeden bir başka sektörün de enerji olduğuna işaret eden Çemezov, şöyle konuştu:

    "Rusya Birleşik Motor Şirketi, BOTAŞ’la stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik ortak projelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. PS-90GP-2 rezerv gaz türbinin Türkiye’ye temini için 2013’te anlaşma yapılmıştı. Sivas’ta operasyona devam eden 3 adet PS-90GP-2 gaz türbininin temini için anlaşma Mart 2014’te imzalanmıştı. Şu anda Rusya Birleşik Motor Şirketi, PS-90GP motorunun BOTAŞ’a temin edilmesi için çalışıyor. Ayrıca, Sivas’taki enerji tesisinin rutin bakımı için üçüncü anlaşmayı da kısa süre içerisinde yapmayı planlıyoruz."

    Çemezov, Türkiye ve Rusya'nın iş birliği potansiyelinin tamamını kullanmadığını belirterek, "Türkiye ve Rusya’nın birbirlerine sunacakları şeyler var. Rostec, kendini mevcut projelerle sınırlandırmak istemiyor. Bilgi teknolojileri, tıp ve uçak motorları alanlarında da projeler yaratıp geliştirmek istiyoruz. Rostec’in dijital anlamda geliştirdiği projelerle Türkiye’deki şehir hayatının konforu ve güvenliği artırılabilir." diye konuştu.

    UZAY ALANINDA İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI

    Mustafa Varank
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    Rostec CEO'su Çemezov, Türkiye'nin uzay sanayisini geliştirmeye yönelik arzusunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

    "Rusya ve Türkiye’nin uzayda devasa bir potansiyeli var ve Rostec, bu alandaki deneyimini Türkiye ile paylaşmaya hazır. Bildiğiniz üzere, Türk uydusu Turksat-4A, Rostec bünyesindeki Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport’un katılımıyla fırlatılmıştı. Rostec, uzay sanayisinin geliştirilmesine yönelik geniş bir yelpazede yetkinliğe ve deneyime sahip ve bu alandaki iş birliğini güçlendirmeye açığız."

    Etiketler:
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ABD, anlaşma, üretim, Rusya, Türkiye, S-400, Sergey Çemezov, Rostec, Su-57
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