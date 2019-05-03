Putin ile Trump, yaklaşık 1.5 saat süren telefon görüşmesi yaptı

© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Twitter Hesabı Lavrov ve Pompeo gelecek hafta Finlandiya’da bir araya gelecek

Peskov, Sputnik’e açıklamasında, “Trump ve Putin arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü” dedi.

Sözcü, görüşmelere dair ayrıntıları yayınlayacaklarını da sözlerine ekledi.

BEYAZ SARAY: PUTİN VE TRUMP NÜKLEER SİLAH, KUZEY KORE, VENEZÜELLA VE MUELLER’İN RAPORUNU GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “yaklaşık 1 saat süren” telefon görüşmesi sırasında, Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in raporu, Venezüella ve Kuzey Kore’deki durum, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın (START) uzatılması ve Rusya, ABD ve Çin arasında yeni bir anlaşmanın imzalanması olasılığının değerlendirildiğini açıkladı.

Sanders, görüşmenin ardından düzenlediği basın brifinginde, “Mevcut nükleer anlaşmanın uzatılması ve ayrıca Çin’i de kapsayacak yeni anlaşmanın imzalanma potansiyeli ele alındı” dedi.

Görüşmenin “olumlu” geçtiğini kaydeden Beyaz Saray Sözcüsü, “Onlar ticareti, ülkeler arasındaki ticaret hacmindeki artışı görüştü” diye ekledi.

Sanders, Trump’ın Putin’den, Kuzey Kore’ye nükleer silahsızlanma konusunda baskı yapmasını istediğini de dile getirdi.