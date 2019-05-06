Moskova’daki uçağın yolcusu yangının başladığı anları görüntüledi

Görüntülerde uçağın kanatlarından birinin yandığı görüldü.
Moskova’daki uçağın yolcusu yangının başladığı anları görüntüledihttps://t.co/TVXAx3MfUJ pic.twitter.com/cec6yJRr8e— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 6 Mayıs 2019
Moskova-Murmansk seferini yapmak için havalandıktan sonra acil iniş yapan ve alev alarak 41 kişiye mezar olan Rus Aeroflot Havayolları’na ait uçağın bir yolcusu, facia anlarını görüntüledi. Görüntüler internete yansıdı.
Görüntülerde uçağın kanatlarından birinin yandığı görüldü.
Moskova’daki uçağın yolcusu yangının başladığı anları görüntüledihttps://t.co/TVXAx3MfUJ pic.twitter.com/cec6yJRr8e— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 6 Mayıs 2019
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