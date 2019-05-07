Moskova’da yanan uçağın alev alan kuyruk kısmından 2 yolcu kurtuldu

Moskova’nın Şeremetyevo Havalimanına acil iniş yaparken motorların alev alması sonucu 41 kişiye mezar olan Sukhoi Superjet 100’ün tamamen kül olan kuyruk kısmındaki yolculardan ikisinin kurtulduğu bilgisi verildi.

© AFP 2019 / Russian Investigative Committee Moskova’da yanan uçağın kabin memuru: Her şey çok hızlı gelişti

Rus REN TV televizyonunun yayınladığı oturma planına bakılırsa, 14'üncü sıradan başlayarak oturan yolculardan sadece Marina Konnik ve Sergey Kuznetsov hayatta kalmayı başardığı görülüyor. Plana göre, Konnik 15, Kuznetsov ise 18'inci sırada oturuyordu. Aeroflot Havayolları, bu iki yolcunun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

11 ilâ 13'üncü sıralarda oturanlardan 4 kişi hayatta kalırken 1-10. sıralarda oturanlar arasında ölen bulunmuyor.