Rus REN TV televizyonunun yayınladığı oturma planına bakılırsa, 14'üncü sıradan başlayarak oturan yolculardan sadece Marina Konnik ve Sergey Kuznetsov hayatta kalmayı başardığı görülüyor. Plana göre, Konnik 15, Kuznetsov ise 18'inci sırada oturuyordu. Aeroflot Havayolları, bu iki yolcunun hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
© AFP 2019 / Russian Investigative Committee
11 ilâ 13'üncü sıralarda oturanlardan 4 kişi hayatta kalırken 1-10. sıralarda oturanlar arasında ölen bulunmuyor.
- Moskova’da yanan uçağın alev alan kuyruk kısmından 2 yolcu kurtuldu© Sputnik /
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© Sputnik /
Moskova’da yanan uçağın alev alan kuyruk kısmından 2 yolcu kurtuldu
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