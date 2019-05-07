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18:00 07 Mayıs 2019
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    Rusya'da uçak kazası

    Kommersant: Moskova’daki uçak kazasında pilot hatası ihtimali güçleniyor

    © REUTERS /
    Rusya
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    Kommersant gazetesi göre, Aeroflot Havayolları’na ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağının pistte alev alarak 41 kişinin ölümüne yol açmasının nedenlerine ilişkin soruşturma devam ederken, kazaya, acil iniş esnasında yanlış kararlar alan pilotların sebebiyet vermiş olması ihtimali öne çıkıyor.

    Rusya'da uçak kazası
    © REUTERS /
    Moskova’da 41 kişiye mezar olan uçağın yolcusu: Uçağa yıldırım çarptı
    Rus soruşturmacılar, 5 Mayıs’ta Moskova-Murmansk seferini yaparken, hâlâ belirlenemeyen bir sebeple Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kalan ve alev alan Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağında neler olduğunu anlamaya çalışıyor.

    Rus Kommersant gazetesine göre, pilotların uçuş için yeterli donanıma sahip olmamaları, uçağın arızalanması ve olumsuz hava koşulları gibi olasılıkların değerlendirildiği soruşturmada, pilotaj hatası ihtimali güçleniyor.

    ‘FIRTINA BULUTLARININ İÇİNDEN GEÇTİLER’
    Gazetenin ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pilotların ilk hatası fırtına bulutlarından geçmeyi tercih etmeleri oldu. Zira uçuşun 14. dakikasında kaptan pilot Denis Yevdokimov, telsiz yoluyla karayla iletişime geçtiği sırada uçağa yıldırım çarptığını ve otomasyon sisteminin devre dışı kaldığını aktarmıştı.

    ‘HAVALİMANINA İNİŞTE ACELECİ DAVRANDILAR’

    Kommersant’a göre pilotların ikinci hatası ise bir süre daha havada kalıp yakıt deposunu boşaltmak yerine bir an önce Şeremetyevo Havalimanı’na inmek konusunda aceleci davranmalarıydı. Bunun sonucunda da uçağın azami ağırlıkla piste indirilmesi normalden çok daha zor hale geldi.

    Aeroflot uçağı Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken alev aldı
    © Fotoğraf : Instagram/artemio_de_la_gurchello
    Rus havayolu şirketi Aeroflot uçağı Şeremetyevo Havalimanı’na acil iniş yaparken alev aldı: 41 ölü
    'UÇAĞIN GÖVDESİ YERE ÇARPTI'

    İniş esnasında yapılan yanlışlar konusunda gazeteye değerlendirmede bulunan uzmanların görüşü ise şu şekilde: “Pilotlar manuel iniş için gerekli koşulları sağlayamadığından yer hızı aşıldı, bunun sonucunda da işler kötüye gitti. Mürettebat, kontrolden çıkan uçağın geri tepmeleriyle başa çıkamadı. İkinci manevranın ardından uçağın gövdesi yere çarparak dolu yakıt depolarına zarar verdi. Bunun ardından da motor bölgesinde yangın başladı.”

    ‘ALEVLER, YOLCULARA HAYATTA KALMA ŞANSI TANIMADI’

    Uçağın kuyruk kısmında oturan yolcuların, henüz iniş esnasındaki bu sert manevralar sonucu ciddi biçimde yaralandıklarını, bunun da etkisiyle uçaktan kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başaramayarak halde olduklarını yazan Kommersant’ın haberinde, “Yakıt sızıntısı sonucu uçağın dört bir yanına yayılan alevler, yolculara hayatta kalma şansı tanımadı” ifadeleri yer aldı.

    Etiketler:
    uçak, Uçak kazası, Rusya, Aeroflot, Kommersant, Moskova
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