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    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin

    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin: Türk halkının mübarek Ramazan ayını tebrik ederiz

    © Fotoğraf: muslim.ru
    Rusya
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    Maksim Durnev
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    Ramazan Ayının başlaması vesilesiyle Türkiye vatandaşlarını tebrik eden Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Şeyh Ravil Gaynutdin, Rusya ve Türkiye ruhani idareleri arasındaki işbirliği ve ikili projeler hakkında bilgi verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2019 / CHRISTIAN HARTMANN
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    Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, Sputnik’e açıklamasında, Türk halkına kalkınma, refah ve huzur dileyerek şu ifadeleri kullandı:

    “Rusya Müslümanları adından çalışkanlığı, yaratma ve geliştirme hevesiyle bilinen Türk halkını tebrik eder bu mukaddes Ramazan ayında ilerleme ve gelişiminin devamını dileriz. Dualarımızda Rabbimizin, bu oruç ayını dinimizin hükümlerine uygun olarak geçirmeye çalışan insanların iyi niyet ve amellerini kabul etmesini diliyoruz. Barış ve ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin güçlenmesini diliyoruz”.

    'İKİ ÜLKE ARASINDA DİN ALANINDAKİ İLERİYE DÖNÜK İLİŞKİLER SEVİNDİRİCİ'

    İki ülke arasındaki din alanındaki ileriye dönük ilişkilerin gelişmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Gaynutdin, “Tüm samimiyetimle Türk halkına, Türkiye yönetimine, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Rusya Müslümanlarının en iyi dileklerini iletiyorum. Rusya Müslümanları olarak biz, Türkiye’nin, dini işbirliğinin gelişimine aktif katılımı dahil ümmetin yararına yönelik önemli projelere olan katkısına çok büyük değer veriyor, Cumhurbaşkanı’nın 2015 yılındaki Moskova Ulu Camii’nin açılış törenine katılımını hatırlıyoruz” dedi.

    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görüşme sırasında
    © Fotoğraf: muslim.ru
    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynuddin ile Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görüşme sırasında

    Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi’nin Dr. Ali Erbaş başkanlığındaki Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ile çok iyi işbirliğinin kurulduğunu vurgulayan Müftü, “İki ülke dini idare arasında, kültürel ve eğitim amaçlarını taşıyan bir dizi program ve projenin hayata geçirilmekte olduğunu kaydetmek isterdim. Bu ve ayrıca farklı etkinliklerin düzenlenmesi, Ramazan ayında Türk imamların Rusya’nın farklı bölgelerine davet edilmesi elbette kültürlerimizin karşılıklı olarak zenginleşmesine yardımcı oluyor. Türk imamlar, Ramazan ayı boyunca Rusya’daki Müslüman toplulukların, halkların hayatı ve gelenekleriyle tanışıyor. Diğer yandan da cemaatimize Türkiye’deki Ramazan gelenekleri hakkında bilgi veriyor. Ayrıca, İslam’ın geleneksel değerleri hakkındaki bilgileri güncellemeye yönelik ortak yayın programı da hayata geçiriliyor. Yakın zamanda, Rusya Müftüler Konseyi ve Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ortaklığında, İslam Ansiklopedisi ve Hadisler Ansiklopedisi yayınlanacak. Bir dizi büyük bilimsel çalışma Rusçaya çevrilecek ve Türk partnerlerimizle ortaklaşa Rusya’da yayınlanacak” ifadelerini kullandı.

    'TÜRKİYE'NİN DENEYİMİ, RUSYA MÜSLÜMANLARI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin, Kamu Başdenetçisi Malkoç ile görüştü
    © Fotoğraf : ombudsman.gov.tr
    Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin, Kamu Başdenetçisi Malkoç ile görüştü
    Müslüman dini altyapının gelişimi konusunda Türkiye’nin deneyiminin Rusya Müslümanları için çok önemli olduğunu söyleyen Şeyh Gaynutdin, “İşbirliği, geleneksel İslam’ın konumunu, karşılıklı saygı değerlerini ve kültürler diyalogunu güçlendirme çerçevesinde yürütülüyor. Türk ve Rus tarafları karşılıklı olarak işbirliğini geliştirme ve genişletme hevesini sergiliyor” dedi.

    Rusya ve Türkiye Müslümanlarının derin tarihi bağlara sahip olduğunu dile getiren Müftü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya Müslümanları, İstanbul ve diğer Türk şehirlerindeki İslam mirasına ulaşma, Osmanlı Devleti sınırları içinde yer alan kutsal yerlere gitme, Türk medreselerinde eğitim görme fırsatına sahipti. İlahiyatçılarımız da çalışmalarını İstanbul kütüphanelerine bırakıyor veya iletiyordu. Diğer yandan Türk aydınları da Rusya’daki İslam’ın deneyimi, modernizasyon ve ceditçilik ilgileniyordu. Tarihçilerin haklı olarak kaydettiği gibi, Rusya Müslümanlarının başarıyla uyguladığı modernizasyon yöntemleri Türk toplumunda büyük ilgi uyandırıyordu. Elbette, bu bereketli işbirliğinin asırlar sonra bile mevcut ilişkilerin ve işbirliğinin gelişimi için iyi temel oluşturduğunu kaydetmek gerekir”.

    Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler tarihsel olarak karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık olarak geliştiğini ve birçok alanı kapsadığını söyleyen Şeyh Gaynutdin, “Bunun başında turizm ve birçok ekonomik sektör geliyor. Rusya’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunun altını çizmek gerekir. İki ülke arasındaki ilişkiler savunma sanayisi alanında da aktif olarak gelişiyor. İki ülke lideri arasındaki ilişkiler de yüksek güvene dayanıyor. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın aktif temasları, politik iradesi sayesinde ikili ilişkilerde birçok durumun çözüme kavuşturulması mümkün oldu. İki ülke lideri arasındaki sürekli politik diyalog dünya arenasındaki ciddi sorunları da çözüme kavuşturmaya yardımcı oluyor”.

    Moskova - Ulu Cami
    © Sputnik / Maxim Blinov
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    İki ülke arasındaki arasındaki işbirliğini derinleştirme ve genişletmekten sorumlu Rus-Türk Toplumsal Forumu’nun faaliyetinin takdire şayan olduğunu kaydeden Şeyh Gaynutdin, “Rusya Müftüler Konseyi, bu forumun çalışmalarına katılan ilklerden biriydi. Forumun faaliyeti, iki ülke devlet kurumları, üniversiteleri, toplumsal, kültürel ve dini örgütleri arasında etkili ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğini sağlamayı amaçlıyor” dedi.

    Rusya Müslümanlarının iki ülke, liderleri ve hükümetleri arasındaki işbirliğine destek verdiğini vurgulayan Müftü, bu işbirliğinin başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın her yerinde tartışılmaz barış garantörü olarak hizmet etmesi umudunu dile getirdi. Şeyh Gaynutdin, “Biz, Rusya Müslümanları olarak, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin derinleşmesi ve genişlemesinin devamı için dua ediyoruz” diye ekledi.

    Etiketler:
    Ramazan, Ravil Gaynutdin
    Topluluk kurallarıTartışma
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