Kırım halkı ve diasporası sonbaharda Moskova’da bir araya gelecek

Rusya’nın başkenti Moskova, Kırım Tatar Diasporası’nın da katılacağı Uluslararası Kırım Tatar Forumu’na ev sahipliği yapacak. Etkinliği Sputnik’e değerlendiren Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel, etkinliğin Kırım halkı ve Kırım diasporasını bir araya getirecek olması itibariyle önemine işaret etti.

Rusya’nın başkenti Moskova, Kırım Tatar Diasporası’nın katılacağı Uluslararası Kırım Tatar Forumu’na ev sahipliği yapacak. Söz konusu bilgi, Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Rusya Başkanlık Ofisi’nin Kırım Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Georgiy Lvoviç Muradov’dan geldi.

Rusya Devlet Duması Ulusal İşler Komitesi Başkan Vekili ve Kırım Tatarı Duma Vekili Ruslan İsmailoviç Balbek ise foruma Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Polonya, Tacikistan, Kazakistan gibi pek çok ülkeden Kırım Tatar Diasporası temsilcilerinin davet edileceğini açıkladı. Etkinliğin tam tarihi henüz belirlenmedi. Ancak yetkililer, forumun 2019 sonbaharında gerçekleşeceğini söylüyor.

‘KIRIM TATARLARININ KALKINMALARININ SÜRMESİ İÇİN TEMASLARDA BULUNULACAK’

Etkinliği Sputnik’e değerlendiren Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu ve Kırım Kalkınma Vakfı Genel Başkanı Ünver Sel, forumun önemine işaret ederek “2014 yılından beri yapılması planlanan bu forum, Kırım halkı ile Kırım diasporasını bir araya getirecek olması itibariyle son derece önemli. Forumun yeri Moskova olarak belirlendi ve forumun sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor” dedi.

Sel “Forumda, Kırım Tatarları’nın problemlerinin çözümü ve hızla kalkınmalarının devamı için istişareler yapılacak. Bu forum önemli çünkü orada Kırım Tatarlarının sorunları, şiddete veya başka yerlere çekilmek yerine çözülmeye çalışılacak” ifadelerini kullandı.

‘KIRIM TATARLARI GÜÇLÜ BİR RUS DEVLETİYLE MUHATAP OLMAKTAN MEMNUN’

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Kırım’ın Rusya’ya yeniden bağlanmasının ardından yarımadadaki çatışmaların yerini birlik ve beraberliğe bıraktığına işaret eden Sel “Ukrayna zamanında Kırım’ın yaşadığı karmaşa yerini milletler, dinler ve kültürlerarası barış ve dostluğa bıraktı. Kırım’da tüm milletler birlik ve beraberlik içinde yaşıyor. Kırım Tatarları ise, sorunlarının çözümü konusunda güçlü bir Rus devletiyle muhatap olmaktan son derece mutlular” dedi.

‘KIRIM HALKI VE DİASPORASININ BAĞLARI GÜÇLENECEK’

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18 Mayıs’ın Kırım Tatarları'nın anavatanlarından sürgün edilişinin 75. Yıldönümü olduğunu hatırlatan Sel, 2014 yılında Kırım Tatarları Rehabilitasyon Kanunu’nun kabulünün pek çok olumlu gelişmenin önünü açtığına işaret ederek “Rusya Lideri Sayın (Vladimir) Putin’in imzaladığı kararnamenin ardından olumlu bir süreç başladı. İslam dininin uygulanmasının önü açıldı ve yeni camiler açıldı. Kırım Tatarcası resmi dil olarak kabul edildi. Kırım Tatarca yayın yapan bir sürü basın organı faaliyete geçti. Dinin bir merkez etrafında toplanmasıyla Hizb-ut Tahrir gibi radikal unsurlarla mücadele edildi. Bütün bu olumlu gelişmeler, Uluslararası Kırım Tatar Forumu kapsamında diasporaya aktarılacak. Bu da, halkla diaspora arasındaki bağları kuvvetlendirecek” diye ekledi.