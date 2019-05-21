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22:13 21 Mayıs 2019
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    Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

    Rus Dışişleri: ABD yeni yaptırımlarla Pompeo’nun Rusya ziyaretinin sonuçlarını silmeye çalışıyor

    © REUTERS /
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Moskova’ya yönelik uygulamaya koyduğu yeni yaptırımlarla Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Rusya ziyaretinin olumlu etkilerini adeta silmeye çalıştığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Moskova’ya yönelik yaptırımları genişletme kararıyla Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rusya ziyaretinin olumlu etkilerini adeta silmeye çalıştığı kaydedildi.

    Açıklama metninde, “ABD, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rusya ziyaretinden sonraki bir hafta içinde ikinci kez Rusya karşıtı yeni önlemleri duyurarak, onun Rusya’ya yaptığı ziyaretin olumlu niteliğini adeta aceleyle silmeyi amaçlıyor. Bu kez daha önce Tula’daki tasarım bürosuna ve Gatçina’daki Hava Savunma Füze Birlikleri Eğitim Merkezi’ne yönelik uygulamaya konulan yaptırımların uzatılacağı ve Moskova’daki Avangard Fabrikası’na yönelik yeni yaptırımların uygulamaya konduğu duyuruldu” ifadelerine yer verildi.

    ABD - bayrak
    © Flickr /
    ABD, Rusya’ya yaptırımı genişletti
    ‘YENİ YAPTIRIMLAR ABD’NİN RUSYA İLE SURİYE’YE YARDIMLARINDAN DOLAYI HESAPLAŞMA İSTEĞİNİ GÖSTERİYOR’

    Rusya’nın formalite olarak İran, Kuzey Kore ve Suriye ile askeri-teknik işbirliğini yasaklayan Amerikan yasasını çiğnemekle suçlanmaya çalışıldığını kaydeden bakanlık, söz konusu yasanın Rusya ile herhangi bir alakasının bulunmadığını vurguladı:

    “Gerçekte, ABD ve bazı ortaklarının uluslararası hukuka aykırı olarak saldırılar gerçekleştirerek mukavemetini birçok kez denedikleri Suriye Arap Cumhuriyeti'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için yapılan yardımlardan dolayı hesaplaşma isteğinin olduğu ortada. Elbette ki Rusya, kendi rotasından sapmayacak. Washington bunu istese ya da istemese Moskova, kararlılıkla uluslararası hukuku savunmaya, terörizme karşı koymaya ve kendisinin seçtiği diğer ülkelerle işbirliği yapmaya devam edecek.”

    Etiketler:
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, yaptırım, Mike Pompeo, Rusya, ABD
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