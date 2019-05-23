Rusya’dan, ABD’nin yeniden Venezüella'dan petrol alımına başlamasıyla ilgili yorum: Her defasında aynı şey

ABD’nin yeniden Venezüella petrol alımına başlamasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un her defasında herkesi bir şeylere itip ardından 180 derece dönerek karşısında bükülenleri kandırdığını söyledi.

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Zaharova, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, medyanın 2 ay önce, ABD’nin Venezüella özel temsilcisi Elliott Abrams’ın, ülkesinin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun uluslararası arenada tam izolasyonu, öncelikle bankaların ve şirketlerin Venezüella’yla her türlü anlaşmasını engellemek için çalıştığını bildirdiğini hatırlattı.

Aynı zamanda ABD’nin, iki haftalık aradan sonra yeniden Venezüella’dan petrol alımına başladığı yönünde bugünkü haber başlıklarına yer veren Zaharova, “ABD Enerji Bakanlığı Enerji Enformasyonu İdaresi’nin haftalık raporuna göre, Venezüella’dan ABD’ye petrol sevkiyatı, 11-17 Mayıs haftasında, günlük 49 bin varil olarak gerçekleşti” diye yazdı.

“Her defasında aynı şey” diyen Zaharova, “Önce herkesi bir şeylere itiyorlar, sonra 180 derece manevra yaparak karşılarında bükülenleri kandırıyorlar” ifadelerini kullandı.