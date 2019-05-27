Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ‘Kırım Tatar Sürgünü’ bildirisi

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, yayınladığı bildiride “Kırım Tatarlarının 1944’te anavatanından sürgün edilmelerinin 75. yıldönümü, Türkiye’deki bazı gruplar tarafından Rusya Federasyonu karşıtı propaganda için kullanılıyor. Kırım Tatarlarının sorunlarının çözümü için atılan adımlar ise görmezden geliniyor” ifadelerine yer verdi.

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu, Kırım Tatar Sürgünü’nün 75. yıldönümünün akabinde bildiri yayımladı. Başkonsolosluk açıklamasında “Türkiye’deki bazı grupların 18 Mayıs’ta Kırım Tatarlarının 1944’te anavatanından sürgün edilmelerinin 75. yıldönümü sürgünün kurbanlarını anmak yerine bu trajediyi Rusya Federasyonu karşıtı uygulamakta olduğu propagandayı yoğunlaştırmak için ve kendi siyasal ve kişisel çıkarları uğruna kullanmaya çalışmış oldukları apaçıktır” ifadelerine yer verildi.

‘KIRIM TATARLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİ İÇİN ATILAN ADIMLAR GÖRMEZDEN GELİNİYOR’

© Fotoğraf : Wikipedia Ukrayna elçiliği pot kırdı: Kırım Tatarları yerine Holokost kurbanlarının fotoğrafı paylaşıldı

Açıklama “Bu çevreler, Kırım Tatarlarının sürgünü daha SSCB’de resmi olarak kınandığı ve yasadışı ve suç olarak kabul edildiğini, Kırım Tatarlarının rehabilitasyonu ve vatanları Kırım yarımadasına dönüşü doğrultusunda Sovyet Birliği’nin son yıllarında başlanmış ve ilerlenmiş olduğunu, 16 Mart 2014 Referandumu sonucunda Kırım uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde Rusya Federasyonu ile yeniden birleşmesinin ardından bu Kırım halkının siyasi, ekonomik ve kültürel rehabilitasyonunun sürdürülmesi ve ‘Ukrayna döneminde’ biriken ve Kırım Tatarlarını ciddi derecede olumsuz etkileyen sorunların nihayet çözülmesi yönünde atılan somut adımları görmezden geliyorlar. Bu hususları Türkiye kamuoyunun dikkatinden kaçırmayı da hedefliyorlar” diye devam etti.

‘SÜRGÜN KURBANLARININ ANILARININ EBEDİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERİLİYOR’

Kırım’da Kırım Tatarları ile birlikte yapılan anmaların Türk kamuoyuna yeteri kadar yansımadığına işaret edilen açıklamada “Aynı şekilde, Kırım Cumhuriyeti’nde son yıllarda 1944’teki sürgünün kurbanlarının anılarının ebedileştirilmesi yönünde atılan adımlar da, maalesef, Türk toplumunun dikkatinden kaçırılmaktadır. Hâlbuki, her sene Kırım’da Kırım Tatarları ile birlikte yarımadanın tamamında söz konusu trajik olayları anma faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Sürgünün 75. yıldönümü ile ilgili olarak da bir sürü büyük anma etkinliği yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.